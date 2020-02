Toyota e Panasonic juntam-se para desenvolver baterias para veículos elétricos Os dois gigantes japoneses da indústria automóvel e da eletrónica, de mãos dadas há muitos anos, vão criar “joint venture” para desenvolver baterias. motores AutoMais motores/toyota-e-panasonic-juntam-se-para-desenvolver_5e396b6384a139129955705e





Os dois gigantes japoneses da indústria automóvel e da eletrónica, de mãos dadas há muitos anos, vão criar “joint venture” para desenvolver baterias.

Será já a partir do mês de abril que Toyota e Panasonic vão cumprir mais um episódio da sua colaboração permanente, com a criação de uma empresa que irá dedicar-se, exclusivamente, ao desenvolvimento de baterias para veículos elétricos, algo que ambas já fazem de mãos dadas desde 1996 para a produção de bateriuas para os híbridos da Toyota numa empresa chamada “Primearth EV Energy”. Esta nova parceria tem como objetivo responder ao esperado aumento de procura de modelos totalmente elétricos e dos híbridos Plug In.

A nova empresa chama-se “Prime Planet Energy and Solutions” irá desenvolver baterias prismáticas que vão estar disponíveis para qualquer construtor, referiu a Toyota em comunicado. Como referimos, dia 1 de abril é dado o pontapé de saída para uma empresa que arranca com mais de 5 mil colaboradores, com a Toyota a responsabilizar-se por 51% do capital e a Panasonic pelo restante.

Este passo mostra que os japoneses estão a preparar-se de forma consistente para dominarem o mercado das baterias para automóveis elétricos, depois dos chineses e dos coreanos se terem adiantado. A Toyota tem a noção clara que para fazer vingar a mobilidade elétrica há a necessidade de tornar as baterias mais acessíveis e baixar o preço dos veículos. A “guerra” instalada aos motores de combustão interna vai acabar por os tornar “persona non grata” num prazo inferior a 50 anos e por isso, a Toyota quer estar preparada.

Em comunicado conjunto, as duas empresas acreditam que “as baterias são uma solução para fornecer energia aos automóveis e várias outras formas de mobilidade e a solução, também, para a defesa do ambiente, pelo que se espera que assumam um papel central na forma como a sociedade avança.”

Convirá lembrar que a Panasonic tem sido o fornecedor exclusivo de baterias cilíndricas para a Tesla, mas quer aumentar a sua lista de clientes, especialmente numa altura em que a marca americana anunciou que vai começar a trabalhar com a coreana LG Chem e a chinesa CATL.

Esta parceria com a Toyota, o segundo maior construtor mundial, é deveras importante para a Panasonic, pois a Toyota quer que metade das suas vendas sejam de produtos eletrificados em 2025. Para se perceber o tamanho dessa ambição, a Toyota tem esta parceria com a Panasonic e está a fabricar as suas próprias baterias, de forma a não haver falhas no fornecimento.