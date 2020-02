Toyota Corolla Touring Sports Trek – Ensaio Teste Quando à qualidade da carrinha Toyota Corolla Touring Sports se somam 20 mm na altura ao solo, uma grelha dianteira redesenhada, proteção inferior das cavas das rodas em plástico preto, luzes LED, faróis de nevoeiro, vidros traseiros escurecidos e o logótipo Trek, obtemos uma nova versão de uma proposta de um veículo sem dúvida familiar da Toyota, uma carrinha que ganha argumentos visuais ao nível exterior mas também no habitáculo, para um resultado final positivo a partir da parceria entre o construtor nipónico e a Trek Bicycle Corporation, fabricante norte-americano de bicicletas, acessórios e componentes para ciclismo. Sendo certo que não é pela presença das referências à Trek que ficamos perante uma proposta muito mais aventureira do que a carrinha Corolla original, fica pelo menos na ideia do utilizador a convicção de que esta é proposta automóvel um pouco mais “verde”, num veículo cuja motorização híbrida é, desde logo, um primeiro argumento a favor para quem se preocupa com o necessário combate às alterações climáticas. A Toyota ganhou na aposta do regresso do Corolla ao seu “line-up” e esta variante da carrinha vem reforçar ainda mais a vontade de conquistar clientes no segmento. motores AutoMais motores/toyota-corolla-touring-sports-trek-ensaio_5e425f17b34dee12adb75b43





Toyota Corolla Touring Sports Trek

Texto: Jorge Reis (autosport@autosport.pt)

Carrinha com muita pedalada!

Quando à qualidade da carrinha Toyota Corolla Touring Sports se somam 20 mm na altura ao solo, uma grelha dianteira redesenhada, proteção inferior das cavas das rodas em plástico preto, luzes LED, faróis de nevoeiro, vidros traseiros escurecidos e o logótipo Trek, obtemos uma nova versão de uma proposta de um veículo sem dúvida familiar da Toyota, uma carrinha que ganha argumentos visuais ao nível exterior mas também no habitáculo, para um resultado final positivo a partir da parceria entre o construtor nipónico e a Trek Bicycle Corporation, fabricante norte-americano de bicicletas, acessórios e componentes para ciclismo.

Sendo certo que não é pela presença das referências à Trek que ficamos perante uma proposta muito mais aventureira do que a carrinha Corolla original, fica pelo menos na ideia do utilizador a convicção de que esta é proposta automóvel um pouco mais “verde”, num veículo cuja motorização híbrida é, desde logo, um primeiro argumento a favor para quem se preocupa com o necessário combate às alterações climáticas. A Toyota ganhou na aposta do regresso do Corolla ao seu “line-up” e esta variante da carrinha vem reforçar ainda mais a vontade de conquistar clientes no segmento.

