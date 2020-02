Toyota confirma novo B-SUV baseado no Yaris, a revelar em Genebra Mais um SUV vai se juntar à gama da Toyota, desta feita um modelo que se vai encaixar abaixo do C-HR e tendo como base o novo Yaris. motores AutoMais motores/toyota-confirma-novo-b-suv-baseado-no-yaris-a_5e4bfc405002c3127d442ed1





Será revelado no dia 3 de março no Salão de Genebra, utilizará a mais recente evolução da mecânica híbrida, apresentada com o novo Yaris e terá tração integral, ao contrário do que é habitual no segmento B-SUV. A imagem que antevê o carro deixa claro isso mesmo. Não há mais detalhes sobre o carro, mas acredita-se que o desenho revelado o ano passado com o Yaris, pode se uma boa pista para o estilo do novo B-SUV da Toyota.