Toyota abriu as encomendas do Yaris GR4 que em Portugal fica abaixo dos 50.000€ Os interessados em ter um Yaris GR4 em determinados mercados podem sinalizar essa vontade no concessionário Toyota ou através do sítio de internet da marca no país, neste caso, www.toyota.pt.





Na Alemanha, o carro custa 33.200 euros, menos 2 mil euros que um Renault Megane RS e menos 3 mil euros que um BMW Série 3 de base. Em Portugal não há, ainda, um preço fechado e se for ao sítio de internet, está lá claro que o preço estará abaixo dos 50 mil euros, existindo um botão para o manter informado sobre o modelo.

Recordamos que o Yaris GR pode ser adquirido com um único nível de equipamento, vários pacotes opcionais como o Circuit (oferece um diferencial Torsen com autoblocante, suspensões ainda mais desportivas e pneus Michelin Pilot Sport 4 225/40 18).

O Toyota Yaris GR4 está equipado com um motor 1,6 litros com três cilindros sobrealimentado com 261 CV e 360 Nm de binário, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades. Tem tração integral e chega dos 0-100 km/h em 5,5 segundos, tocando os 230 km/h (limitada eletronicamente). A versão japonesa do Yaris GR tem 272 CV e 370 Nm de binário.