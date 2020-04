Tipo Cross é o futuro crossover da Fiat imaginado pelo Motor.es Os nossos camaradas espanhóis da Motor.es têm uma imaginação fértil e alguém muito hábil com o Photoshop. Aqui está o novo Fiat Tipo Cross. motores AutoMais motores/tipo-cross-e-o-futuro-crossover-da-fiat_5e95c94ffad628318b040d49





Os nossos camaradas espanhóis da Motor.es têm uma imaginação fértil e alguém muito hábil com o Photoshop. Aqui está o novo Fiat Tipo Cross.

O AUTOMAIS já lhe tinha dado detalhes sobre este novo modelo, nomeadamente, imagens da frente e das cavas das rodas protegidas por arcos de plástico. Os nossos camaradas do sítio motor.es oferecem uma visão muito realista do que poderá ser o novo Tipo Cross.

O Tipo tem sido um sucesso depois de ter nascido como modelo “low cost” para mercados emergentes, acabando por viver a meio caminho entre os generalistas e o “low cost”. A verdade é que a fórmula funciona, mas está a chegar a hora de renovar o Tipo, há quatro anos no mercado sem a mínima intervenção. Mas não se espera uma revolução, pois a foto que mostramos da frente do carro, mostra que estamos perante uma evolução. O que se justifica perante o sucesso do Fiat Tipo. A grande novidade é que a casa italiana vai aproveitar esta renovação para juntar mais uma versão á gama do Tipo, no caso, uma versão com ambições fora de estrada.

Assim, o Tipo vai continuar com versões de 4 e 5 portas e carrinha, juntando o Tipo Cross. Este modelo é uma tentativa de impedir a canibalização da gama pelo 500X, respondendo á crescente adesão dos consumidores aos SUV.

O Tipo Cross terá um ligeiro aumento da distância ao solo, proteções inferiores e plástico a proteger as cavas das rodas, mas nenhuma mais valia em termos de tração ou capacidade para andar fora de estrada. Ou seja, o Fiat Tipo Cross será uma versão semelhante ao que a Ford fez com o Focus Active ou a Toyota com o Corolla Trek e com o futuro Yaris Cross.