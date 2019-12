Thomas Schmidt, COO da Hyundai Europa vai resignar para estar com a família O “Chief Operating Officer” (COO) da Hyundai Motor Europe, Thomas Schmidt, vai resignar depois de cinco anos no cargo. motores AutoMais motores/thomas-schmidt-coo-da-hyundai-europa-vai_5df9fbf9f82d7c798272ea6d





O executivo austríaco com 60 anos, vai-se retirar porque pretende estar mais tempo com a família, segundo comunicado enviado pela Hyundai. Conhecido pelos quase cinco anos que esteve ao lema da divisão europeia da Hyundai e por ter dinamizado as vendas da empresa coreana, aumentando a quota de mercado. A Hyundai ainda não anunciou o sucessor do executivo austríaco, aproveitando para realizar mais algumas mexidas na organização da divisão europeia.

Recordamos que Thoimas Schimdt é um veterano com mais de 30 anos de experiência, tendo começado a sua carreira na Steyr Automobiles na Áustria, como gestor de marketing, importando carros da Fiat e da Lancia para aquele país. Depois, trabalhou na General Motors Áustria antes de chegar à Hyundai em 2013, chegando a COO em março de 2015.

Foi durante este tempo em que esteve na empresa que Schmidt alcançou uma série de recordes significativos, como crescimento de vendas substancial e uma consolidação de quota de mercado num universo automobilístico cada vez mais complicado.

Foi Schmidt quem lançou, de forma bem sucedida, o primeiro modelo híbrido Plug In da Hyundai na Europa, bem como supervisionou o lançamento de modelos elétricos e a divisão N da Hyundai.

Olhando às vendas, o volume na Europa foi de 540 mil unidades em 2018, uma boa subida face aos 430 mil comercializados em 2012. Nos onze meses de 2019, a Hyundai cresceu 2,4% face a 2018 com 518.868 carros vendidos, com a quota de mercado de 3,6%.

Na hora da despedida, Dong Woo Choi, presidente da Hyundai, disse em comunicado que “Schmidt ajudou a levar a Hyundai a uma forte posição na Europa, em termos de vendas, resultados operacionais e conquistas e estamos muito gratos pelo seu substancial contributo.”