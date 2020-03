“The Grand Tour” adiado devido aos condicionantes impostos pelo Coronavírus Foi Jeremy Clarkson quem revelou que as filmagens do “The Grand Tour” foram adiadas devido às condicionantes e termos de viagens relacionadas com o Coronavírus. motores AutoMais motores/the-grand-tour-adiado-devido-aos_5e6bae412af29a198baf06e4





Há muito tempo que os adeptos do “The Grand Tour: Seamen” estão à espera de novidades, especialmente, o segundo episódio da quarta série que, segundo se sabe, será em Madagáscar. Mas nada mais se conhece sobre o futuro da série.

Clarkson respondeu a um fã no Twitter, que dizia não valer a pena subscrever o Amazon Prime sem o “The Grand Tour”, estar pronto “um episódio e assim que esta coisa do vírus estiver resolvida, iremos partir para a realização de mais dois episódios.” E quanto a mais episódios, Clarksson foi claro ao lembrar que há um vírus à solta e que viajar com uma equipa completa é complicado. Portanto, quem gosta do “The Grand Tour” pode rever anteriores episódios, porque novas aventuras de Jeremy Clarksson, James May e Richard Hammond, não se sabe quando estão de volta.