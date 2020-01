Tesla vai fazer os seus carros falarem e… ter flatulência! No Twitter, Elon Musk anunciou que os Tesla vão ser capazes de falar com os pedestres e com os ocupantes e... fazer sons de flatulência. motores AutoMais motores/tesla-vai-fazer-os-seus-carros-falarem-e-ter-_5e1f3737fc58531c1bc7803f





No Twitter, Elon Musk anunciou que os Tesla vão ser capazes de falar com os pedestres e com os ocupantes e… fazer sons de flatulência.

A partir de setembro, as leis nos Estados Unidos vão obrigar os carros elétricos a fazerem barulho para alertar os pedestres. A maioria das marcas já tem alguns sistemas com altifalantes externos que produzem ruído até uma velocidade de 30 km/h.

Se este sistema será muito útil para evitar alguns atropelamentos, há outras marcas que decidiram utilizar o sistema para outros propósitos. A Harman apresentou na CES o sistema “eESS Safe and Sound”, criando um eficaz sistema de som externo que pode ser usado em eventos.

Ora, a Tesla tem outras ideias e Elon Musk revelou que em breve os Tesla vão poder falar com as pessoas se o condutor quiser. No clip que reproduzimos, escuta-se o carro a dizer “Well, don’t just stand there staring, hop in!”, ou seja, “não fiques aí parado a olhar, entra!”. Musk diz que os Tesla vão poder enviar sons de flatulência aos pedestres. Pois…