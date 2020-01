Tesla ultrapassou os 100 mil milhões de dólares de valor de mercado O valor de mercado da Tesla já passou a fasquia dos 100 mil milhões de dólares, superando o valor do Grupo Volkswagen. motores AutoMais motores/tesla-ultrapassou-os-100-mil-milhoes-de_5e29997df0a7d51282975a0f





Este valor da Tesla vai permitir a Elon Musk encaixar um enorme prémio, caso este valor se mantenha durante alguns meses. Com este valor, a Tesla vale mais que a General Motors e a Ford Motor Company juntas!

Este valor foi possível devido à uma subida de 5,9% da cotação da Tesla, sustentando um crescimento de 31% em 2019. Contas feitas, o valor de mercado da marca norte americana é de 104,5 mil milhões de dólares com cada ação a valer 569,47 dólares. Com este cenário, Elon Musk vai receber a primeira tranche da aposta que fez com os outros responsáveis da Tesla: não receberia nada até que a Tesla chegassem aos 100 mil milhões de dólares e se mantivesse acima desse patamar durante um período sustentável. Esta primeira tranche vale, livre de impostos, 346 milhões de dólares.

Curiosamente, a Tesla vale mais que a VW com vendas de 367.500 unidades, enquanto a VW comercializou 10,97 milhões de veículos. Mas, como isso é possível? Algumas previsões absolutamente irreais conduziram a esta situação. A primeira foi feita pela New Street Research e pelo seu analista Pierre Ferragu, que diz ser a Tesla capaz de vender entre 2 a 3 milhões de carros por ano em 2025, com mas mesmas margens de lucro dos construtores mundiais mais lucrativos, antevendo que as ações da Tesla chegariam a 800 dólares.

A Wedbush, por seu turno, anunciou que a robusta procura de carros elétricos na China e na Europa (!) bem como a agressiva trajetória da construção da Gigafábrica europeia, iriam reforçar os ganhos no quatro trimestre de 2019. Veremos se tudo não passa de uma bolha quando a Tesla apresentar resultados no dia 29 de janeiro, depois dos mercados fecharem.