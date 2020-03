Tesla celebra a produção do carro número 1 milhão A casa norte americana chegou ao primeiro milhão de veículos produzidos, passando a ser o maior fabricante mundial de carros elétricos. motores AutoMais motores/tesla-celebra-a-producao-do-carro-numero-1_5e68b6c595e8c8194510e28e





A casa norte americana chegou ao primeiro milhão de veículos produzidos, passando a ser o maior fabricante mundial de carros elétricos.

A efeméride foi celebrada na sede de Palo Alto, na Califórnia, no dia de ontem, com Elon Musk a usar o Twitter para agradecer a toda a equipa e colaboradores da Tesla pela dedicação à empresa, mostrando o carro número 1.0000.000, um Tesla Model Y que já está a caminho do seu proprietário.

A segunda fábrica da Tesla na China, em Xangai, no final do ano passado, ajudou muito para este resultado, tendo a marca americana revelado que espera produzir 150 mil unidades na China este ano, o que combinado com a capacidade da fábrica de Fremont, cerca de 500 mil unidades, dará à Tesla uma capacidade anual de 650 mil unidades. Portanto, em 2020 teremos mais celebrações por parte da Tesla e Elon Musk vai dar muito uso ao Twitter.