Infelizmente, ou não, este é um Bacalar que não verá a luz do dia, pois a Bentley até poderia ousar, mas não tanto!

Seja como for, aqui fica o registo do modelo que foi o vencedor de uma competição interna de design. A proposta era que os colaboradores e as suas famílias desenhassem o Bacalar perfeito. Este foi o trabalho vencedor, de acordo com a escolha do júri, composto pelo patrão do estilo da Bentley, Stefan Sielaff.

O mais curioso é que isto pode parecer uns riscos coloridos sobre a carroçaria do Bacalar, mas não é verdade. São sete sombras do topo para baixo, com cores da Bentley: Vermelho Red Dragon II, Laranja Orange Flame, Amarelo Yellow Flame, Verde Apple Green, Jetstream II, Azul Sequin Blue e o purpura Azura Purple. O Yellow Flame é a cor de lançamento do Bacalar. Veremos se algum árabe não está disposto a pagar mais uns milhares de euros para que o seu Bacalar seja um arco iris…

O Bacalar é um carro que terá uma produção de 12 exemplares, já todos vendidos a um preço superior a 2 milhões de euros, está equipado com o W12 de 6 litros duplo turbo com 650 CV e 900 Nm e caixa DSG de 8 velocidades com tração integral.