Todos os carros, desde há muitas décadas, têm luzes avisadoras de controlo de muitos mecanismos e sistemas vitais. Mas, tem a certeza que sabe o que significam todas as luzes avisadoras do seu automóvel?

Em primeiro lugar, nem todas as alertas são universais. Depois, há alertas com significados próprios que mais nenhum veículo tem. Parab isso está lá o Manual de Instruções, algo que, como habitualmente, ninguém lê e depois lembram-se de “Santa Bárbara quando faz trovões”.

As luzes de aviso indicam que ocorreu uma falha dentro do sistema do veículo. Contudo, nem sempre é claro identificar o item ou sistema que falhou. A mesma luz pode assinalar diferentes problemas consoante o modelo ou a marca do veículo. Nestas situações, deve consultar um mecânico ou especialista na matéria para evitar conclusões precipitadas ou gastos desnecessários.

Listamos abaixo o significado das luzes de advertência mais comuns, usadas pelos fabricantes de automóveis em geral.

Aviso de bloqueio de direção

O aviso de bloqueio de direção é essencial na prevenção de roubos de automóveis. Esta luz é ativada no painel de bordo quando as rodas ou pneus são girados sem a chave na ignição. Serve para impedir o carro de circular. O que significa que se entrar no carro e esta luz estiver acesa, alguém tentou girar as rodas do carro.

Circuito elétrico

Também conhecida como a luz da bateria, é uma indicação de que o sistema de carregamento elétrico não funciona corretamente. É comum que esta luz se acenda, por vezes, no início da marcha. Mas caso persista ou se simplesmente o carro não arrancar, é porque existe um problema. Por norma, é um problema relacionado com a bateria mas pode ter a ver com o alternador. Se quiser tirar as teimas verifique os cabos da bateria ou a correia do alternador. Se estiver solta o que terá de fazer é desligar o motor e soltar o tensor. No caso de estar rebentada, assegure-se que gasta o mínimo de energia. Desligue o ar condicionado e o rádio. Apesar de este problema não comprometer o funcionamento do carro, deverá resolver o problema junto de um mecânico.

Luz adaptativa

Este sinal no painel do veículo, quando aceso, significa que o sistema de faróis adaptável não está a funcionar. O sistema de faróis ajusta a direção das luzes conforme a condução. Ou seja, ao dobrar esquinas, por exemplo, os faróis giram na sua direção. Apesar disso, não implica que as luzes não funcionem.

Airbag desativado

É importante verificar esta luz no painel de bordo, de tempos a tempos. Pode não precisar sempre deste equipamento, mas se por acaso, vier a necessitar é vital que funcione em condições.

Nível da água dos vidros

A solução deste aviso é das mais fáceis de obter. Basta que reabasteça o líquido de lavagem do pára-brisas. Pode fazê-lo no mecânico ou em bombas de abastecimento.

Aviso da caixa de velocidades

Provavelmente irá detetar o problema antes de a luz acender. Significa que existe um problema na transmissão automática.

Controlo de estabilidade

Sempre que esta luz se acender no painel de controlo, saiba que o carro não estará estável durante a condução. Apesar de se poder conduzir, é melhor que o faça apenas em curtas distâncias. Porém, certifique-se que não desligou acidentalmente o controlo de tração.

Injeção de combustível

Indica problemas diferentes para cada situação. Tanto pode ter um sensor de oxigénio danificado como um problema na compressão do motor. Ou até a tampa do acelerador não estar bem apertada. Por ser tão vaga na sinalização de problemas, sempre que esta luz surgir, dirija-se ao mecânico.

Lubrificação

É um dos problemas mais comuns e também dos mais temíveis. Regra geral sinaliza uma redução substancial dos níveis de óleo ou uma redução na pressão. O melhor a fazer é parar o carro num sítio plano e esperar com o motor desligado. Depois, verifique o nível de óleo e caso esteja abaixo do recomendável, acrescente até ao nível correto. Se ainda assim a luz não apagar, dirija-se à oficina mais próxima.

Luz indicadora de pressão de pneumáticos

O mais comum é que este sinal no painel do veículo surja nos meses de inverno. As temperaturas descem, o ar contrai e a pressão diminui. Basta que encha os pneus numa estação de serviço próxima de si.

Temperatura

Verifique a temperatura do líquido de refrigeração. Quando esta luz acende é porque está abaixo do ideal. Faça a verificação em 3 passos. Veja se há líquido no radiador ou no vazo de expansão, com o motor desligado e frio. Certifique-se que a correia da bomba de água está bem presa. E por fim, verifique se existe alguma fuga de água.

Travões

O baixo nível de fluído de travões ou desgaste das pastilhas fazem com que esta luz acenda. Se tem um carro usado, esta deverá ser das primeiras coisas a averiguar. No caso de desgaste das pastilhas, as da frente são as mais danificadas pois acarretam a responsabilidade de travagem. Se o problema for do fluído, certifique-se que não existem fugas – nestes casos o pedal do travão fica baixo.