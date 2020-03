Suzuki Swift só terá motorizações híbridas A marca japonesa está a procurar eletrificar toda a sua gama para cumprir as normas de emissões europeias. motores AutoMais motores/suzuki-swift-so-tera-motorizacoes-hibridas_5e739758b06c74195b218cfc





A marca japonesa está a procurar eletrificar toda a sua gama para cumprir as normas de emissões europeias.

Nesse esforço, o Swift vai passar a oferecer, apenas, motorizações híbridas, algo que já sucede como oferta na gama do utilitário. Por exemplo, o Swift Sport tem um sistema híbrido suave utilizando a tecnologia 48 volts juntamente com uma versão remodelada do motor 1,4 litros turbo a gasolina.

A mesma mecânica foi adotada pela Suzuki para o S-Cross e o Vitara (leia aqui o primeiro ensaio ao Suzuki Vitara Hybrid) e agora é a vez do Swift Sport. Recordamos que o sistema “mild hybrid” 48 volts, ajuda a elevar o valor de binário a baixa rotação, oferecendo 234 Nm, disponíveis entre as 2000 e as 3500 rpm, debitando 130 CV, proporcionando uma aceleração 0-100 km/h em 9,1 segundos com uma velocidade máxima de 208 km/h. Mas para lá das capacidades dinâmicas, o que a Suzuki procura é diminuir as emissões e os consumos. Assim, de acordo com o protocolo WLTP, o Suzuki Swift Sport Hybrid emitirá 127 gr/km de CO2 e 5,6 l/100 km.