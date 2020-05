Um catálogo japonês acabado de imprimir acabou nas mãos erradas e aqui estão as primeiras imagens do renovado Swift.

A quarta geração do Swift foi lançada em 2017 e por isso a Suzuki fará o utilitário passar pela maquilhagem. Será uma modesta e quase impercetível alteração, como pode confirmar nas fotos.

O catálogo menciona o centenário da marca, que foi celebrado no dia 15 de março deste ano, e mostra que as alterações residem em dois tipos de grelhas e de para choques. A primeira das grelhas tem lamelas, a segunda um plano hexagonal. Uma barra central pode ser colorida e assim personalizar a frente do carro.

O carro já é híbrido atualmente, com tecnologia 48 volts que funciona muito bem. Por isso, a Suzuki não deverá fazer alterações nesse particular. E pronto, está feito o “restyling” do Swift que chegará à Europa ainda este ano.