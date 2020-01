Suzuki pode retirar Jimny da Europa se não encontrar um motor “limpo” O divertido mini jipe da Suzuki pode ter efémera vida no Velho Continente, caso a Suzuki não encontre um motor que seja capaz de enfrentar as duras limitações de CO2. motores AutoMais motores/suzuki-pode-retirar-jimny-da-europa-se-nao_5e307732b34dee12adb0dab2





O divertido mini jipe da Suzuki pode ter efémera vida no Velho Continente, caso a Suzuki não encontre um motor que seja capaz de enfrentar as duras limitações de CO2.

O Jimny continuará à venda na Europa em 2020, mas em quantidades limitadas – o que não é novidade já que o fornecimento de carros ao continente europeu está aquém daquilo que são as necessidades dos mercados – sendo possível que em 2021 o carro seja retirado do mercado europeu. Poderá regressar em 2021 como veículo comercial, com motor diferente. Mas, para isso, a Suzuki terá de encontrar um bloco que seja compatível com as regras.

Uma enorme desilusão para os adeptos do Jimny – um carro que é difícil não gostar – mas que revelam de forma clara que a Suzuki não está preocupada com o mercado europeu, não está disponível para pagar multas e menos ainda investir em tornar o Jimny mais limpo.