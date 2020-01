Sony revelou em Las Vegas o protótipo do seu automóvel chamado Vision-S O gigante tecnológico surpreendeu o mundo no Consumer Eletronics Show (CES) 2020 ao apresentar uma berlina elétrica avançada chamada Vision-S. motores AutoMais motores/sony-revelou-em-las-vegas-o-prototipo-do-seu-_5e15ee819419111c2a702566





O gigante tecnológico surpreendeu o mundo no Consumer Eletronics Show (CES) 2020 ao apresentar uma berlina elétrica avançada chamada Vision-S.

Ninguém esperava que a Sony se envolvesse no negócio automóvel, mas a verdade é que surgiu no CES 2020, em Las Vegas, com um protótipo ousado, elétrico, tecnologicamente avançado. A Sony aproveita para mostrar a sua proposta para a condução autónoma e o entretenimento a bordo.

A berlina de quatro portas, com muito bom aspeto, diga-se, foi revelada no CES pelo patrão da Sony, Kenichiro Yoshida, que nessa cerimónia referiu que o Vision-S “personaliza a nossa aposta no futuro da mobilidade e mostra a contribuição que a Sony quer fazer para construir uma sociedade com mobilidade autónoma.”

A Sony não revelou e não se sabe se o gigante tecnológico vai mesmo entrar no negócio automóvel, mas aqui demonstrou a tecnologia que esta a desenvolver e está pronta para vender aos construtores mundiais. “Não será exagerado dizer que portabilidade tem sido a tendência da última década. Acredito que a tendência dos próximos anos será a mobilidade.”

Não foram divulgados muitos detalhes do Vision-S, mas sabe-se que foi desenvolvido em colaboração com a Magna Steyr, Bosch, Nvidia e outros. A Sony revelou que tem um par de motores elétricos com 270 CV, permitindo chegar dos 0-100 km/h em 4,8 segundos e uma velocidade máxima de 240 km/h.

Mas o mais importante é o que está dentro do Vision-S e a tecnologia que está embarcada. O carro tem 33 sensores de vários tipos, que podem identificar pessoas e objetos tanto dentro ou fora do carro, como parte de um casulo de segurança. Há sensores CMOS, que a Sony diz oferecerem alta definição e alcance dinâmico que ultrapassa as características dos LED e do LIDAR.

No interior, o Vision-S tem uma série de sensores que conseguem detetar e reconhecer pessoas no habitáculo, para assim otimizar o sistema de info entretenimento e conforto. O protótipo tem inteligência artificial, telecomunicações avançadas e um ecrã panorâmico que domina o tabliê de um lado ao outro e que é comandado por uma interface intuitiva.