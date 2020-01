Sono Sion vai ser produzido na antiga fábrica da Saab na Suécia A Sono Motors, uma “start up” criada por Jona Christians e Laurin Hahn em 2016, conseguiu reunir em “crowdfunding” 53 milhões de euros para produzir o Sono Sion. motores AutoMais motores/sono-sion-vai-ser-produzido-na-antiga-fabrica_5e2847fbc935e51293949dfd





A Sono Motors, uma “start up” criada por Jona Christians e Laurin Hahn em 2016, conseguiu reunir em “crowdfunding” 53 milhões de euros para produzir o Sono Sion.

Serão 260 mil unidades a produzir na antiga fábrica da Saab em Trolhattan, Suécia. O Sono Sion é um carro movido a energia solar cujos primeiros protótipos foram criados em 2017, tendo a empresa chegado a um impasse por falta de fundos e a retirada de alguns investidores.

Mas entre dezembro e janeiro, a Sono Motors conseguiu recolher 53 milhões de euros, qualquer coisa como um milhão de euros por dia. A maior parte do dinheiro vem de pessoas que fizeram a pré-encomenda do carro (75%), depois de investidores (19%), empréstimos e doações (6%).

A verdade é que com este valor, o Sion será, eventualmente, produzido em 260 mil unidades destacando o facto de ter a carroçaria coberta por uma camada de células de silicone que, reclama a Sono, gera eletricidade suficiente para alimentar o carro durante 30 quilómetros por dia. Uma bateria de iões de lítio com 35 kWh que alimenta um motor elétrico com 165 CV, que tem uma caixa de apenas uma relação. Chega dos 0-100 km/h em 6 segundos e uma velocidade máxima de 140 km/h. Cintas feitas, a Sono reclama para o Sion uma autonomia total de 255 km, sob o protocolo WLTP. Pode ser carregado em qualquer estação europeia de carregamento por ser compatível com as tomadas SchuKo, Type 2 e CCS, respetivamente, tomada europeia, estações de carga e carga rápida. O habitáculo tem um filtro de ar natural, um ecrã de 10 polegadas para o sistema de info entretenimento.

O carro pode ser encomendado no sítio de internet da Sono com um preço de 25.500 euros, sendo os primeiros carros entregues no início de 2022.