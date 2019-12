Skoda Scala e Kamiq recebem novo motor 1.5 TSI com desativação de cilindros A marca checa adicionou à gama do Scala e do Kamiq a motorização 1.5 TSI com desativação de cilindros. motores AutoMais motores/skoda-scala-e-kamiq-recebem-novo-motor-1-5_5dfa3f45de6e187972efccc3





A marca checa adicionou à gama do Scala e do Kamiq a motorização 1.5 TSI com desativação de cilindros.

O novo bloco 1.5 litros a gasolina sobrealimentado debita 150 CV e 250 Nm de binário e está acoplado ou a uma caixa manual de 6 ou automática dupla embraiagem de 7 velocidades. O destaque do motor está no sistema “Active Cylinder Technology”, que permite desligar dois dos quatro cilindros, para reduzir o consumo de combustível, mantendo o filtro de partículas a sua função de controlar as emissões.

Segundo a Skoda, o consumo combinado varia entre os 5,4 e os 6,7 l/100 km com caixa manual, 5,7 e 6,5 l/100 km com caixa automática. As emissões de CO2, para a caixa manual, oscilam entre 122 e 152 gr/km, na dupla embraiagem tem valores entre 130 e 148 gr/km.