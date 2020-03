Skoda remodelou gama Octavia e juntou uma versão vRS híbrida A gama Octavia vai incluir, pela primeira vez, uma versão vRS com motorização híbrida na sua renovada gama. motores AutoMais motores/skoda-remodelou-gama-octavia-e-juntou-uma_5e66301f07faa719515bed47





O modelo vRS será o segundo híbrido Plug In da nova gama Octavia, quando chegar a Portugal no mês de setembro. O sistema tem um motor de 1.4 litros a gasolina com um motor elétrico que oferece 242 CV, no total. O modelo tem a mesma autonomia em modo elétrico que o Octavia “normal” com 60 km, oferecidos pela bateria de 13 kWh. As emissões são de 30 gr/km, segundo o protocolo WLTP.

A quarta geração do Octavia deveria ter sido apresentado em Genebra, mas o cancelamento do certame acabou por resumir esta revelação a um comunicado de imprensa.

O Skoda Octavia vRS será disponibilizado nas versões berlina e carrinha, chega dos 0-100 km/h em 7,3 segundos, tem caixa DSG não havendo opção manual. A gama da quarta geração do Octavia oferecerá mais versões híbridas, no caso os híbridos suaves com motor 1.0 e 1.5 litros a gasolina que serão conhecidos como e-TEC. O Octavia vRS híbrido Plug In junta-se às versões 2.0 a gasolina e diesel, da gama RS da Skoda.

A quarta geração do Octavia oferece mais tecnologia e é o primeiro carro da casa checa que terá equipamentos de segurança baseados em câmaras. Para a gama Octavia, estão disponibilizados sistemas como a travagem autónoma de emergência, o evitar da colisão que ajuda o condutor a desviar-se do embate e um sinal de aviso se abrir a portas e estiver a chegar um ciclista ou outro veículo, por exemplo. Opcionalmente, há o cruise control adaptativo, ecrãs de 10 polegadas (incluindo o painel de instrumentos digital), faróis LED Matrix e ainda um ar condicionado com três zonas. Como referimos, a gama Octavia chega a Portugal em setembro.