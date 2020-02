Skoda mostra desenho do novo Octavia vRS que será revelado no Salão de Genebra A versão 2020 do Octavia vRS, no formato carrinha e berlina, foi antecipado, em desenho, pela Skoda, revelando, ainda, que será o primeiro híbrido “Plug In”. motores AutoMais motores/skoda-mostra-desenho-do-novo-octavia-vrs-que-_5e3aa06484a139129955e0a7





Evidentemente que os desenhos são um nadinha exagerados – porque se fossem assim os dois modelos… wow! – mas a quarta geração do Octavia vRS tem todas as pistas do estilo do novo Octavia, incluindo as novas jantes “XTreme”, o kit de carroçaria que rebaixa e alarga o carro e a dupla saída de escape.

Curiosamente, a versão desportiva será revelada antes das versões “normais”, para que o primeiro sistema híbrido Plug In da Skoda seja exibido dentro da gama vRS. O sistema é o mesmo do VW Golf GTE, ou seja, com um motor 1.4 litros a gasolina acoplado a um motor elétrico e uma bateria recarregável do exterior (com 13 kWh e autonomia em modo elétrico de 50 km), que autoriza uma potência de 250 CV e um binário de 406 Nm. O carro será ligeiramente mais lento que as versões equipadas com o bloco 2.0 litros turbo a gasolina, devido ao peso maior do modelo. Haverá, igualmente, um Octavia vRS com motor diesel (190 CV).