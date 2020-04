Aberto 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, o “Online Market” da Skoda está em funcionamento.

Pode comprar um Skoda Kamiq, Scala ou Octavia sem sair de casa. Basta ir ahttps://www.skoda-auto.pt/campanhas/ofertas-exclusivas-onlinesinalizar com 100 euros o modelo escolhido (que será descontado no preço final do carro) e receberá o seu carro novo à porta, devidamente higienizado. Depois da reserva, o acompanhamento do processo passa a ser feito pelo concessionário.

Os preços especiais são para um número limitado de veículos e serão válidos até 15 de junho. Por exemplo, um Skoda Scala 1.0 TSI 90 CV Ambition custa 19.990 euros, menos 2370 euros, oferecendo ar condicionado, pintura metalizada, jantes de liga leve de 16 polegadas, faróis de nevoeiro, smartlink com Bluetooth, cruise control, sensores de estacionamento à frente e atrás e Front Assist, entre outras coisas.

Pode também encontrar um Skoda Octavia Break 1.6 TDI 116 CV Style por 23,690 euros, um enorme desconto de 8.250 euros oferecendo um equipamento completo que inclui ar condicionado, pintura metalizada, jantes de liga leve de 17 polegadas, faróis de nevoeiro, navegação com Bluetooth, cruise control, front assist, câmara traseira, sensores de estacionamento e faróis LED.

Finalmente, o Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 CV Ambition custa 19.690 euros, um desconto de 3.410 euros. Todos estes preços são “chave na mão”, ou seja, já estão incluídas todas as despesas, a entrega em casa do veículo e 4 anos de garantia ou 80 mil quilómetros.