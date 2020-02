Skoda Kamiq já disponível em Portugal a partir de 19.990€ O terceiro elemento da gama SUV da Skoda já chegou a Portugal e está disponível com dois níveis de equipamento dois motores e muito espaço interior. motores AutoMais motores/skoda-kamiq-ja-disponivel-em-portugal-a_5e566bffec64cc12b3922d1f





Pode ler o primeiro ensaio ao Skoda Kamiq aqui no seu AUTOMAIS, aqui ficará a conhecer todas as novidades deste “crossover” que faz parte de um triunvirato de modelo onde constam o Karoq e o maior Kodiaq.

O Kamiq é o primeiro Skoda a ser equipado com faróis LED que incorporam díodos mos seus máximos e médios e luz de presença e diurna. Apesar de ter uma elevada distância ao solo, o Kamiq mais parece uma berlina de cinco portas, o que faz parte da sua identidade de “crossover”. A frente é muito semelhante à do Karoq e do Kodiaq, numa clara imagem de família SUV que a Skoda quis implementar na gama SUV. Atrás, o Kamiq já exibe as letras do nome da marca checa a toda a largura do portão traseiro, como sucede com o Scala.

O interior tem uma posição elevada dos bancos e, tradição na Skoda, muito espaço interior. As portas traseiras são de dimensões generosas, favorecendo a acessibilidade. A altura ao tejadilho é de 1003 mm e a nível dos cotovelos, a distância é de 1425 mm, com 73 mm de espaço para as pernas. A bagageira tem 400 litros que podem crescer até 1395 litros, com o rebatimento do banco traseiro (60:40). O rebatimento do banco dianteiro permite carregar itens até 2447 mm. Os espaços espalhados pelo habitáculo perfazem 26 litros.

O Kamiq pode ser personalizado para um aspeto desportivo ao optar pelo “Pack Dynamic”, opcional para os níveis de equipamento Ambition e Style. Este pacote inclui bancos desportivos em tecido e Suedia, volante multifunções desportivo, revestimento dos pedais em alumínio, inserções decorativas específicas. No nível de equipamento Style, em que a iluminação ambiente branca é de série, pode escolher-se entre outras duas cores: vermelho e cor de laranja.

O Climatronic possui duas zonas, para que tanto o condutor como o passageiro possam definir a temperatura ideal. O sensor de humidade reduz o embaciamento do para-brisas e aumenta o conforto. O Kamiq oferece a opção do tejadilho panorâmico com cortina, que confere maior luminosidade no interior. Os vidros são ligeiramente escurecidos, para que apenas uma quantidade confortável de luz e calor penetrem no carro. O tejadilho em vidro está equipado com uma persiana eletricamente retrátil que, de forma inovadora, se abre de trás para a frente, permitindo a quem viaja nos bancos traseiros desfrutar de excelentes vistas.

A iluminação ambiente, disponível em três cores (branco, vermelho e cor de laranja) contribui para um ambiente agradável e acolhedor no interior. Além do painel de instrumentos, também é iluminada a zona dos pés e outras zonas no interior da viatura.

Só há dois níveis de equipamento: Ambition e Style. O primeiro oferece airbags de cortina e airbags laterais à frente, airbags para condutor e passageiro, airbag de joelhos para o condutor, Front Assist (com sistema de travagem de emergência), controlo de descida em declive, sensor de estacionamento traseiro, apoio de braços dianteiro com “Jumbo Box”, ar condicionado climatronic, bancos dianteiros ajustáveis em altura, com apoio lombar, Bluetooth, chapéu de chuva, cruise control com limitador de velocidade, sensor de luz e chuva, vidros elétricos à frente e atrás, 8 altifalantes com sistema de som Bolero com ecrã de 8,25″, assinatura Care Connect por 1 ano, computador de bordo Maxidot, SmartLink, Start-Stop com recuperação de energia na travagem, volante multifunções em pele, barras

de tejadilho pretas, faróis LED, com função “cornering”, faróis traseiros LED, jantes de liga leve 16″.

No caso do nível Style, acrescentacâmara traseira, “Lane Assist” com indicação de manutenção na faixa de rodagem, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Bluetooth com controlo de voz, “Easy Start” (fecho central com controlo remoto), controlo automático de máximos, acesso mãos livres “Keyless Go”, assinatura “Care Connect” por 1 ano mais o “Infotainment Online” também por um ano, “Cockpit Virtual”; sistema de Info entretenimento com navegação Amundsen, espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos, retráteis, com anti-encandeamento automático, faróis full LED com função “cornering”, faróis de nevoeiro, faróis traseiros full LED com indicadores de mudança de direção dinâmicos e jantes de liga leve 17″ Braga.

Os preços do Skoda Kamiq são os seguintes:

MOTORES GASOLINA

AMBITION 1.0TSI 95cv21.680,30 euros

STYLE 1.0TSI 95cv25.192,61 euros

AMBITION 1.0TSI 116cv22.348,33 euros

STYLE 1.0 TSI 116cv25.947,49 euros

AMBITION 1.0TSI 116cv DSG 24.068,35 euros

STYLE 1.0 TSI 116cv DSG27.559,61 euros

MOTORES DIESEL

AMBITION 1.6TDI 116cv26.981,01 euros

AMBITION 1.6TDI 116cv DSG28.548,26 euros

STYLE 1.6TDI 116cv30.517,23 euros

STYLE 1.6TDI 116cv DSG32.084,48 euros

O Skoda Kamiq 1.0 TSI Ambition 95CV custa 19.990 euros durante a fase de lançamento.