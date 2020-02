Sim, é verdade, o BMW Série 4 terá um duplo rim gigantesco As coisas são o que são... e parece que já está tudo decidido e finalizado e o BMW Série 4 terá, mesmo, um duplo rim gigantesco como provam estas fotos do Germancarforums. motores AutoMais motores/sim-e-verdade-o-bmw-serie-4-tera-um-duplo-rim_5e3c1c5440d8a912bc5f6ac6





As coisas são o que são… e parece que já está tudo decidido e finalizado e o BMW Série 4 terá, mesmo, um duplo rim gigantesco como provam estas fotos do Germancarforums.

Já tínhamos mostrado algumas fotos que comprovavam que a grelha gigante está para ficar e agora, a confirmação é clara nestas fotos de um carro pronto. Ou seja, o Concept 4 antevia, mesmo, as formas do Série 4. Ficam as imagens, deixe a sua opinião nos comentários.