Será que o Toyota Supra terá uma versão GRMN?





Segundo notícias surgidas no Japão, a Toyota está pronta para oferecer uma versão Gazoo Racing com 400 CV. Não sabemos se há algum fundo de verdade neste rumor, mas se aparecer um GRMN, o Supra receberá uma cura de emagrecimento com o recurso a peças em fibra de carbono, com o bloco de 3.0 litros da BMW a receber alterações para chegar aos 400 CV. A suspensão também será trabalhada para encaixar o aumento de potência.

Recordamos que o engenheiro responsável pelo Supra, Tetsuya Tada, tinha dito o ano passado que o modelo poderia receber uma versão nova todos os anos. E, para já, cumpre, com a chegada do Supra com motor de 2.0 litros, pelo que este GRMN faria todo o sentido em 2021.