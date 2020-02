Será este o DS9 que vai ser apresentado em Genebra? A casa francesa, divisão de luxo do PSA Group, vai apresentar no Salão de Genebra um protótipo e um carro de produção. O que é que será? motores AutoMais motores/sera-este-o-ds9-que-vai-ser-apresentado-em_5e4fe294ec64cc12b38fc5eb





A DS diz que o modelo de série será uma melhoria na sua gama, já o protótipo é um veículo “particularmente sofisticado e tecnicamente avançado, antevendo a chegada de uma nova era.”

Ou seja, uma frase que pouco diz, mesmo que a marca tenha divulgado algumas imagens. Não sendo oficial, acredita-se que o carro de produção em série será o DS), o topo de gama que existe na China, mas que não é mais que um 508 rebatizado.

Sabemos que o modelo europeu estará baseado na plataforma EMP2 com quase cinco metros de comprimento (4933 mm), 1,8 metros de largura e 1,5 metros de altura com uma distância entre eixos de 2895 mm, sendo que as imagens confirmam que o carro terá uma versão E-Tense híbrida.

O novo modelo será revelado, no Facebook, no dia 24 de fevereiro e no dia 26 de fevereiro, será a vez do protótipo. Quanto a este, pensemos: o Citroen SM faz 50 anos que foi revelado no Salão de Genebra. Quem sabe não teremos um novo SM em Genebra?