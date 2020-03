Será assim o novo Opel Mokka? O novo Opel Mokka está em testes há bastante tempo e esta nova geração ostentará a linha de estilo do protótipo GT EX e dos atuais SUV da marca coo o Crossland e o Grandland X. motores AutoMais motores/sera-assim-o-novo-opel-mokka_5e78c11ad2b618196e6f4b46





O carro deverá deixar cair o X (como sucederá nos Crossland e o Grandland) e ficar apenas como Mokka, utilizará a plataforma EMP1 que irá partilhar com o novo Corsa e os novos Peugeot 208 e DS Crossback. Os mais recentes modelos apanhados em testes deixam claro que o protótipo Opel GT EX é finte de inspiração. As imagens que replicamos do sítio de internet Kolesa, mostram um Mokka muito diferente do atual.

A frente é quase um decalque do GT EX, enquanto na traseira a inspiração é bebida no Corsa. Aliás, a influência do Corsa é grande. Claro está que tudo isto não passa de pura especulação, mas olhando para as fotos do carro em testes, não parece estar muito longe da realidade.

O rival de modelos como o Renault Captur, Peugeot 2008 e VW T-Roc, Toyota CH-R e Mazda CX-30, oferecerá uma versão totalmente elétrica, igual à do Peugeot e-2008. Terá, igualmente, versões a gasolina, híbridas e gasóleo. O interior será, igualmente, diferente e herdará quase tudo do Corsa.