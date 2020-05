Os nossos camaradas do sítio russo Kolesa já desenharam aquilo que poderá ser o novo Série 2 Active Tourer da BMW.

Após meses de fotos com protótipos do modelo e algumas imagens mais reveladoras, aqui ficam os primeiros desenhos do que poderá ser o modelo definitivo que a BMW vai apresentar no segundo semestre de 2020.

Apesar dos resultados continuarem a orientar o segmento para o definhamento, a BMW não prescinde do seu monovolume e vai tentar dar-lhe mais capacidade de sedução, oferecendo-lhe um desenho mais interessante com o alargamento da grelha duplo rim e um estilo inspirado no X2 e no X1. Assim, de repente, faz lembrar um Série 1 em formato monovolume.

Tendo por base a mesma plataforma do Série 1, o interior deverá ser decalcado, embora não haja nenhuma pista sobre o que a BMW vai fazer no interior do Active Tourer. As motorizações devem ser as mesmas do Série 1 e podermos assistir ao fim do Gran Tourer, pois não faz muito sentido um monovolume de sete lugares. Portanto, esta segunda geração só terá versão de cinco lugares.