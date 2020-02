Seat vai revelar o novo Cupra Leon no dia 20 de fevereiro A Cupra já confirmou que o novo Cupra Leon vai ser lançado num evento dedicado ao modelo, a realizar no dia 20 de fevereiro, antes do desembarque no Salão de Genebra. motores AutoMais motores/seat-vai-revelar-o-novo-cupra-leon-no-dia-20-_5e442f6a3555ec127144c4c9





A quarta geração do Leon vai receber, já, a versão desportiva feita pela Cupra, estando disponível a partir do final do verão. O carro terá um motor a gasolina e, também, uma versão híbrida Plug In. Será a celebração da Cupra Garage, sendo que o Cupra Leon terá versão de cinco portas e carrinha.

O estilo do Cupra Leon inspira-se no SUV Formentor, que estará à venda em 2020. A versão Cupra Leon não terá variante de três portas, como o Leon “normal”. O interior do Cupra Leon segue o conceito minimalista com forte componente tecnológica, muito parecido com o do VW Golf e também no Skoda Octavia. O minimalismo esta, exatamente, na ausência da maioria dos botões, substituídos por botões virtuais no ecrã sensível ao toque e controlo por gestos.

A base será a plataforma MQB e como tem sucedido nos últimos anos, o Leon e esta versão Cupra, terá uma orientação mais desportiva, com molas e amortecedores mais duros e afinações de chassis orientadas para o comportamento.

O Cupra Leon terá várias versões. O Leon terá um híbrido Plug In com o bloco 1.4 TSI e 205 CV, o Cupra Leon (que não terá o símbolo da Seat) terá um motor mais “espigado” com 245 CV, uma bateria de 13 kWh que oferece uma autonomia em modo elétrico de 56 quilómetros, com uma aceleração 0-100 km/h em 6,5 segundos.

O topo de gama será o Cupra Leon R, desta feita com o motor 2.0 litros com mais de 300 CV. A aceleração 0-100 km/h em 5 segundos. Porém, a Seat tem como prioridade o Cupra Leon com a mecânica híbrida, sendo que o Cupra Leon R será vendido em números limitados. A Cupra vai revelar, nesse evento exclusivo para alguma imprensa, as versões de competição, o Cupra Leon Competition e o Cupra e-Racer.