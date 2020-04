Esta amostra está definida como uma amostra representativa da sociedade e os resultados – mantendo o anonimato e a confidencialidade – será base de um estudo cientifico.

A fábrica da Seat vai recomeçarde forma gradual a atividade no próximo dia 27 de abril e, entre as medidas de saúde e segurança, concordou com os representantes sindicais em realizar testes PCR para a deteção da SARS-CoV-2.

Haverá mais de 3 mil testes por semana aos colaboradores em Martorell, Barcelona e que serão alargados a outras empresas do grupo VW em Espanha. Um laboratório homologado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo da Catalunha vai analisar os testes sem afetar a atividade de saúde pública, que será coordenado pelo serviço médico da Seat, com a supervisão do dr. Bonaventura Clotet, membro do Comité Científico da casa espanhola.

Durante as semanas de 27 de abril e 4 de maio, a unidade de Martorell trabalhará a um turno de produção em cada uma das três linhas, na qual são fabricados os Seat Ibiza, Arona, Leon e o Audi A1, com cerca de um terço da capacidade. Em conjunto, a empresa vai fabricar cerca de 325 carros por dia nas primeiras duas semanas. A partir de 11 de maio, dois turnos de produção já vão funcionar em cada uma das linhas, também num terço do volume habitual, que permitirá fabricar cerca de 650 automóveis por dia. Junho será o mês para regressar à taxa normal de produção. Sempre com a smais rigorosas medidas de segurança para evitar novos contágios da doença.

Nas últimas semanas, sem produção devido ao coronavírus, a Seat mobilizou-se com várias iniciativas para ajudar a aliviar os efeitos da pandemia. Uma delas foi produzir ventiladores e numa semana a Seat fabricou mais de 600 ventiladores. Felizmente, a produção foi descontinuada pois a pressão sobre as zonas de cuidados intensivos reduziu-se bastante.