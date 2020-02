Seat El-Born chega este ano e já há mais pormenores sobre o primeiro elétrico da Seat O “irmão” do VW ID.3 foi apanhado na forma de protótipo camuflado, percebendo-se as semelhanças com o ID.3, mas com o ADN Seat. motores AutoMais motores/seat-el-born-chega-este-ano-e-ja-ha-mais_5e4c187ff0a7d51282a404c4





Devendo o seu nome a um bairro fino dos arredores de Barcelona, o El Born será o primeiro carro elétrico (descontando o Mii Electric) da Seat e terá como base o ID.3, tendo a sua apresentação aprazada para o Salão de Genebra. Se olharmos para o protótipo apresentado em Genebra em 2019, veremos o carro praticamente finalizado. O protótipo fotografado mostra exatamente isso.

O El-Born será o segundo modelo do grupo VW a ver a luz do dia e estará à venda depois do ID.3 estar no mercado. A mecânica e o alinhamento da oferta serão semelhantes à do ID.3. Terá uma bateria de 62 kWh e um motor de 205 CV, reclamando a Seat um 0-100 km/h em 7,5 segundos. Compatível com supercarregadores de 100 kW DC, permitindo uma recarga em 47 minutos para 80% de carga. A autonomia é de 420 km, existindo um complexo sistema de gestão térmico para maximizar a autonomia em tempo quente.

O Seat El-Born será fabricado, lado a lado, com o VW ID.3 na fábrica de Zwickau, e onde também deverá ser produzido o primeiro Skoda elétrico feito a partir da mesma base e com o estilo do protótipo Vision E.