O Leon tem como base a plataforma da oitava geração do Golf e por isso, é uma espécie de Golf com “salero” à boa maneira da Seat, com o desenho sempre inspirado de Alessandro Mesonero. Num primeiro olhar parece que o carro ficou igual, mas a verdade é que não é isso que acontece.

A frente é decalcada do Tarraco com a grelha saliente no final de um capô arredondado, faróis rasgados e recuados para cima dos guarda lamas. As cavas das rodas são musculadas, há linhas detalhadas na lateral numa superfície vidrada muito semelhante à do Ibiza, com um tejadilho arredondado que alonga a silhueta do Leon. Voltando à frente, o arranjo do para choques e das entradas de ar e dos faróis de nevoeiro, alarga o carro. Na traseira, lá estão os farolins traseiros amendoados e ligados por uma faixa luminosa que alarga o carro. Ou seja, o Leon tem forte personalidade e, uma vez mais, Alessandro Mesonero-Romanos com seguiu um excelente trabalho com muito bom gosto.

O interior recebe muita coisa da oitava geração do Golf, mas com o estilo da Seat. Formas geométricas delimitam as saídas de ar do sistema de climatização, uma consola central que na versão de caixa automática, é muito limpa devido a um pequeno manipulo semelhante ao utilizado pela Porsche, com espaços de arrumação e o opcional carregador sem fios de smartphone. O painel de instrumentos é um ecrã digital generoso e na consola central, flutuante, está um ecrã de 8,25 ou 10 polegadas.

No que toca ás motorizações, são as mesmas do Golf, ou seja, os motores TSI de 1.0 litros com 90 e 110 CV, e 1.5 litros com 130 e 150 CV. O bloco diesel é o 2.0 TDI com 115 ou 150 CV, podendo usar caixas manual de seis velocidades ou DSG de sete marchas. A grande novidade é uma versão híbrida Plug In (que se chama e-Hybrid) cuja base é o bloco 1.4 TSI ao qual está acoplado um motor elétrico e uma bateria de 13 kWh. A potência total é de 204 CV e tem uma autonomia elétrica de 50 km.

Desconhecemos, porque não estamos em Barcelona, quando é que o carro estará à venda em Portugal e quais os preços.