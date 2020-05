O fim do verão marcará, também, o fim da oferta diesel para o Ibiza e para o Arona… no catálogo, pois poderá encomendar ambos com o bloco TDI.

Ou seja, seguindo aquilo que tem sido espécie de mantra do grupo Volkswagen, a Seat vai eliminar da gama Ibiza e Arona os motores a gasóleo, que passam a existir apenas por encomenda. No lugar do bloco TDI surgirá reforço a gasolina com o bloco de 3 cilindros e 1.0 litros nas versões de 95 e 115 CV, com caixa DSG de 7 velocidades disponível, a ter a companhia do TSI de 150 CV com 1.5 litros. Este, sempre com caixa DSG. O caso do Arona é igual, embora o TSI de 115 CV passe a ter apenas 110 CV. Deverá deixar de ter caixa manual. Fica agora a necessidade da Seat em Portugal confirmar as alterações e dar a conhecer os preços da renovada gama Ibiza e Arona.