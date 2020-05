O reconhecido preparador de modelos BMW, acaba de lançar o XB7, a sua versão do SUV de topo a casa bávara, o X7.

Há aqueles para quem a potência é sempre pouca e tendo bolsos bem profundos, não se importem de pagar (muito) para terem carros diferentes dos restantes. Ora, o XB7 é isso mesmo, um produto da Alpina que custa na Alemanha 155 mil euros, mais 40 mil euros que o X7 M50i (115 mil) que empresta a base do XB7. Ora, em Portugal, o M50i custa 165 mil euros (mais 50 mil euros), pelo que se quiser um Alpina XB7 terá de desembolsas qualquer coisa como 215 mil euros, mais cêntimo menos cêntimo.

Esse dinheiro todo paga um X7 com jantes de 21 polegadas típicas da Alpina, um novo para choques dianteiro e traseiro, onde estão quatro saídas de escape, os logótipos Alpina, maxilas Brembo de travões pintadas de azul, suspensão a ar com diversas afinações com alteração da distância ao solo, que pode chegar até aos 40 mm (no modo Sport +), colando o carro ao chão.

No interior pode escolher entre os cinco ou sete lugares e poucas diferenças, exceto os logótipos da Alpina, existem para o modelo de série. Graças as mudanças no motor que permitem chegar aos 621 CV, o Alpina XB7 chega dos 0-100 km/h em 4,2 segundos, um feito enorme já que o XB7 é um mastodonte com 2655 kgs.