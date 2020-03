Salão de Nova Iorque adiado para agosto A mais recente vítima do Coronavírus é o Salão de Nova Iorque, que foi adiado até ao mês de agosto. motores AutoMais motores/salao-de-nova-iorque-adiado-para-agosto_5e68ea308ca77d19679658f1





A mais recente vítima do Coronavírus é o Salão de Nova Iorque, que foi adiado até ao mês de agosto.

Deveria realizar-se em abril, mas devido às preocupações com o Coronavírus, o Salão de Nova Iorque foi adiado para agosto, que se tudo correr bem, realizar-se-á entre 28 de agosto e 6 de setembro. O Salão de Pequim também já tinha sido adiado (iria realizar-se em abril), depois do cancelamento do Salão de Genebra e das marcas terem cancelado várias apresentações.

Nova Iorque foi uma das cidades duramente atingidas pelo Coronavírus e por isso esta decisão, que deixa espaço para o Salão de Detroit, que vai ser realizado em junho pela primeira depois de abandonar a data de janeiro.

“Durante 120 anos a ideia do ‘show must go on’ foi embebido no nosso ADN e a decisão de adiar o certame não foi fácil. Porém, a nossa prioridade é a saúde e o bem estar de todos os envolvidos neste evento histórico. Já estamos em contacto com a maioria dos expositores e estamos confiantes que as novas datas para o certame farão dele mais uma edição de sucesso” disse Mark Schienberg, patrão da “Greater New York Automobiles Dealears Association”, organizadores do Salão de Nova Iorque.