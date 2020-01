Salão de Genebra 2020: a primeira antevisão O primeiro salão de topo do ano 2020 será palco para grandes novidades de alguns dos maiores construtores mundiais. motores AutoMais motores/salao-de-genebra-2020-a-primeira-antevisao_5e1456e822bb341c1a1e64c6





A mudança de paradigma começa a tomar forma e há muitas novidades que vão ser lançadas neste ano de 2020. Por isso mesmo, o primeiro grande salão de 2020, Genebra, será a não perder! Olhando para aquilo que foram as promessas feitas ao longo dos últimos doze meses, o certame helvético verá uma forte bipolarização entre modelos elétricos e convencionais.

Num olhar rápido, teremos o novo 500 totalmente elétrico, a Land Rover mostrará a sua gama híbrida e o novo Corvette de motor central será revelado na Europa. Audi e Seat vão lançar novos modelos com motores a gasolina e diesel, para lá dos híbridos e veremos, certamente, muita novidade em termos de hibridização diesel. Confira aqui as principais novidades que já conhecemos.

Audi

A vedeta será o novo A3 que segue as pisadas do Golf no que toca á plataforma, digitalização e modernização em termos de conectividade. Usará motores térmicos a gasolina e diesel e híbridos Plug In. O carro terá variante de 5 portas, sedan de quatro portas (2021) e nada mais, já que o duas portas e o cabriolet não vão ter seguidores. O A3 não terá modelo elétrico, já que haverá uma variante e-tron semelhante, mas terá um S3 e um RS3, com este a poder ser a gasóleo.

Chevrolet

A passagem do motor V8 de central dianteiro para central traseiro, é a grande diferença no Corvette C8. O bloco V8 tem 6,2 litros e o carro apresenta-se pela primeira vez no Velho Continente, tendo como etiqueta de preço um valor entre 80 e 100 mil euros, valores que o vão transformar, imediatamente, num sucesso.

Fiat

O 500 já teve uma opção elétrica nos EUA que, recordamos, Sergio Marchionne, na época CEO da Fiat, pedia que não comprassem pois perdia rios de dinheiro em cada carro vendido. Hoje as coisas são diferentes e o revivalista 500 vai receber uma variante exclusivamente elétrica. O carro continuará muito semelhante ao de sempre, até porque a fórmula parece resistir de forma poderosa á erosão do tempo. Apesar disso, o novo 500 terá uma nova plataforma e poderá ficar como o topo de gama da Fiat. Versões Abarth estão no caderno de encargos.

Honda

O Civic Type R vai conhecer renovação, depois da Honda já ter feito o mesmo ao Civic “normal”. A versão mais desportiva, elogiada por todos no que toca à mecânica e ao comportamento, receberá alterações estéticas – mas não pensem que o carro deixe de ter o aspeto “tuning” – com o motor a manter-se. A grande diferença será no interior, com mais qualidade, digitalização e tecnologia, A Honda poderá arriscar lançar um Type R mais radical à imagem do que a Renault fez com o Megane RS Trophy R.

Jaguar

A gama XF vai receber atualização à imagem do que sucedeu com o XE e o F-Type. As alterações serão muito semelhantes às feitas naqueles modelos, com faróis mais estreitos e um interior reconfigurado. O F-Pace também conhecerá atualização.

Land Rover

Se o Range Rover já tem modelo híbrido, a hibridização vai se estender a toda a gama, desde o Evoque até ao Velar passando pelo Discovery Sport. O Evoque e o Discovery Sport utilizarão o bloco 1,5 litros a gasolina com ajuda elétrica e potência de 200 CV do motor térmico e 110 CV do propulsor elétrico. Sendo Plug In, este híbrido tem uma autonomia de 64 km.

Maserati

Finalmente, após 10 anos, o GranTurismo da Maserati acaba de sair de produção, deixando a gama da marca do Tridente com apenas dois carros, o Ghibli e o SUV Levante. Genebra será o palco para mostrar o novo desportivo que receberá o nome Alfieri. Os protótipos têm ostentado a carroçaria do Alfa Romeo 4C, mas o Alfieri não terá nada a ver com o carro da casa do Biscione, com um chassis e motor novos e desenvolvidos pela própria Maserati. O Alfieri será um carro de dois lugares com motor central e que terá uma versão elétrica com três motores e arquitetura de 800 volts.

Seat

O novo Leon será apresentado em janeiro, mas a revelação pública será em Genebra. O estilo será influenciado pelo elétrico El-Born e pelo Tarraco. Ou seja, terá faróis full LED, barra luminosa a unir os farolins traseiros, nova grelha dianteira e digitalização e tecnologia de ponta. Diz a Seat que o novo Leon será um dos maiores passos em frente na evolução do modelo.

Toyota

O novo Yaris fará a sua apresentação pública em Genebra. Terá uma nova plataforma, novo estilo e mecânicas novas, com destaque para um tricilindrico híbrido. O carro será mais dinâmico e apesar de ser mais pequeno, terá maior habitabilidade.