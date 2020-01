Salão de Frankfurt vai mudar de casa e passar a chamar-se Salão de… Munique, ou Berlin? Desde que abriu portas em 1951, o Salão Automóvel de Frankfurt tem sido um dos principais certames mundiais dedicados ao automóvel. Parece que o seu fim está á vista. motores AutoMais motores/salao-de-frankfurt-vai-mudar-de-casa-e-passar_5e32b0ad91833112879764d6





Desde que abriu portas em 1951, o Salão Automóvel de Frankfurt tem sido um dos principais certames mundiais dedicados ao automóvel. Parece que o seu fim está á vista.

Não é uma situação fácil de explicar ou de perceber, mas a bienal alemã – que alterna com Paris – o Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), organizada pela Verband der Automobilindustrie (VDA), a associação alemã de construtores automóveis, viu o seu contrato com a Messe Frankfurt terminar em 2019.

No mês de outubro, o IAA anunciou que perante a cada vez maior deserção das marcas dos grandes certames internacionais, iria desenvolver um novo conceito para o IAA de 2021. Os responsáveis do IAA e da VDA não quiseram alongar-se mais sobre o assunto, mas ficou no ar a ideia que o objetivo é recuperar as marcas que estiveram ausentes em 2019 e oferecer algo que seja entusiasmante para visitantes e expositores.

Ora, três meses depois, a organização do IAA vem confirmar que uma das possibilidade em cima da mesa é encontrar um novo local para a realização do evento, mesmo que “Frankfurt não esteja, nem pouco mais ou menos, descartado” referiu um porta voz da VDA. Com este postigo aberto, sete cidades quiseram colocar o pé na porta e declararam-se candidatas a receber o IAA: Berlin, Colónia, Hamburgo, Hanover, Munique, Estugarda e, claro, Frankfurt.

Perante este público interesse, Martin Koers, o CEO da VDA veio já dizer que há muito interesse em receber o evento e que as propostas recebidas são muito inovadoras e sofisticadas. Porém, como lembra Koers, a oferta é demasiado grande, e teve de ser afunilada para um filtro que deixou um trio de cidades prontas para negociar a atribuição do IAA. Segundo comunicado da VDA lançado hoje, serão três as localizações em competição: Berlin, Hamburgo e Munique, pelo que o Salão de Frankfurt deixará de ser um ícone e todos teremos de nos habituar a dizer Salão de Berlin, ou Salão de Hamburgo ou, como muitos analistas suspeitam que vai acontecer, o novo Salão de Munique.

Seja como for, a VDA refere, no mesmo comunicado, que a decisão final será anunciada dentro de poucas semanas, durante as quais vão decorrer as negociações. Não houve uma palavra para explicar a razão para terminar quase 70 anos de história do Salão de Frankfurt, adensando-se mais o mistério quando a VDA diz que a proposta da cidade de Frankfurt “tinha ideias e conceitos verdadeiramente impressionantes.” Mas, depois de tudo avaliado, a VDA decidiu que o IAA não volta a Frankfurt, agradecendo á cidade e á Messe Frankfurt por ter acolhido o certame ao longo de 68 anos.