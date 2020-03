Salão de Detroit 2020 foi cancelado Dando como justificação o Coronavírus e a pandemia Covid-19, os organizadores do Salão de Detroit decidiram cancelar a realização do certame em 2020. motores AutoMais motores/salao-de-detroit-2020-foi-cancelado_5e81fb6fb06c74195b271086





Dando como justificação o Coronavírus e a pandemia Covid-19, os organizadores do Salão de Detroit decidiram cancelar a realização do certame em 2020.

Assim, a próxima edição do Salão de Detroit será realizada no mês de junho de 2021, o que significará, praticamente, dois anos e meio sem realização do certame, pois a última edição foi em janeiro de 2019, depois da organização ter decidido mudar o NAIAS de janeiro para junho para contornar as dificuldades provocadas pelo menor interesse dos construtores em estar presentes em grandes certames internacionais e a concorrência feita pela organização do CES, que deixou de ser apenas a maior feira internacional de eletrónica, para receber o interesse das marcas automóveis.

Dizer que o estado do Michigan foi duramente atingido pelo Coronavírus, com mais de 4650 casos e 111 mortes, com crescimentos diários assustadores, sendo o terceiro estado com mais casos. Depois do cancelamento do Salão de Genebra, do adiamento do Salão de Nova Iorque, chega agora o cancelamento do Salão de Detroit.