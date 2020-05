O Leon tem sido um destaque da Seat nos últimos anos, tendo ultrapassado o Ibizacomo o modelo mais vendido da marca espanhola, tendo chegado aos 2,3 milhões de unidades em três gerações. Chega agora a Portugal, pode encomendá-lo e pode ler aqui no seu AUTOMAIS o primeiro ensaio à versão híbrida suave.

A ideia chave da Seat foi construir um carro para um novo mundo que está a tomar forma e que será eletrificado no futuro, mas hoje já é digital e conectado. Por isso a Sear coloca a ênfase no facto do Leon ser o carro 100’% conectado. Mexeram, bem, no estilo, melhoraram o interior e, lá está, despejaram litros de tecnologia e conectividade dentro do Leon. Por isso é que o Leon é o primeiro automóvel da Seatintegralmente conectado, assegurando conectividade no interior e para o exterior (navegação com funções e serviços online), incluindo Full Link com Android Auto e wireless CarPlay.

Mas a Seat quis que o Leon fosse mais que isso. Quis torná-lo á prova do futuro ao escolher a plataforma MQB Evo, sendo mais inovador que até aqui. É, também, o Seat mais seguro com cruise control adaptativo e preditivo, assistência de emergência, assistência em viagem e saída assistente lateral, a próxima geração Leon combina alguns dos mais sofisticados sistemas de assistência ao condutor para assegurar uma proteção ótima em qualquer cenário de condução.

Oferece mais espaço e é mais prático que antes, mesmo que a bagageira na versão de cinco portas não tenha crescido. Na carrinha, sim, aumentou, 30 litros.

Depois, há as novas tecnologias de propulsão: gasolina (TSI), diesel (TDI), Gás Natural Comprimido (TGI), mild-hybrid (eTSI), e híbrido plug-in (eHybrid). Ou seja, quase tudo está contemplado no novo Leon.

Em Portugal há quatro níveis de equipamento: Reference, Styke, Xcellence e FR.

O nivelReference, garante um leque de equipamento de série que o destaca. Oferece um aspeto exterior sublinhado pelos faróis LED (com controlo automático de luzes), iluminação traseira full LED e calhas de tejadilho, tudo assente em jantes de aço de 15” (16” em aço ou liga leve disponíveis em opção). Os espelhos exteriores elétricos e os puxadores das portas são pintados na cor da carroçaria. O vidro traseiro inclui limpa-vidros. Entrada sem chave Kessy Go, duas portas USB tipo C facilitam a ligação a dispositivos smart. O sistema de infotainment inclui quatro colunas e recorre a um ecrã de 8” de controlo multimédia e de rádio através da inclusão do Seat connect. O Climatronic zela pelo conforto, e equipamento adicional inclui avisos de colocação de cintos, ESC e aviso de perda de pressão nos pneus ou ainda travão de estacionamento eletrónico.

Já no nível Style, adiciona ao equipamento do Reference, luzes de leitura dianteiras e traseiras LED, porta-luvas iluminado, volante multifunções em pele, material que também forra o punho da caixa de velocidades, Bluetooth, espelhos exteriores aquecidos e cruise control. Existe ajuste do apoio lombar no banco do condutor e a regulação em altura no banco do passageiro. As jantes em liga de 16” fazem parte do equipamento de série, com a opção disponível por jantes de 17”.

Subindo para o Xcellence, além de tudo o que é proposto nos dois níveis inferiores,inclui duas portas USB tipo C atrás para que os utilizadores mantenham os seus dispositivos carregados, e introduz o Climatronic de três zonas e apoio de braços à frente e atrás. O Seat Digital Cockpit é de série. O interior também ganha iluminação ambiente envolvente, revestimentos com padrões e cores específicos do Xcellence, cujo logo também marca os bancos e o volante, sendo também incluído no habitáculo o pacote de iluminação interior LED, o pacote conveniência e o pacote de design interior. Este nível inclui jantes em liga leve de 17”, luzes traseiras full LED, incluindo o feixe luminoso a toda a largura, luzes de nevoeiro dianteiras em LED e luzes direcionais. Em destaque a grelha estampada em diamante, moldura cromada nas janelas (vidros traseiros escurecidos), calhas de tejadilho cromadas, sensores de estacionamento traseiros e espelhos exteriores rebatíveis, ajuste do apoio lombar para o passageiro, aplicações nas ilhargas das portas dianteiras em alumínio e iluminadas, iluminação no painel das portas e filtragem do ar.

Finalmente, o topo de gama FR, adiciona a tudo p que está nos outros três níveis, para-choques, suspensão, logo FR traseiro, jantes em liga de 17” alargadas (com opção de 18”) e perfis de condução Seat. Disponbilizada, também a tecnologia full LED à secção traseira, incluindo o feixe a toda a largura, e indicadores de direção em LED. A privacidade e a diferenciação são marcadas pelos vidros escurecidos, ilhargas das portas dianteiras iluminadas e portas também com iluminação própria.

No coração da conectividade está o Seat Digital Cockpit, que junta o ecrã 10.25”, ajustável pelo utilizador, ao sistema de infotainment. O sistema base inclui um ecrã de 8.25” compatível com funcionalidades áudio do smartphone, enquanto o ecrã maior de 10” do sistema Navi oferece a navegação conectada 3D, controlo natural de voz e reconhecimento de gestos para simplificar a interação.

O novo sistema de reconhecimento de voz permite um entendimento natural da linguagem de forma natural – o sistema responde logo que se repita duas vezes a palavra internacional “Hola” – fazendo correções e chamando comandos anteriores. E com o sistema Full Link, ter acesso às suas vidas digitais independentemente dos sistemas operativos que utilizem: Apple CarPlay (com uso de ligação wireless através de Bluetooth ou WLAN) ou Android Auto através de ligação por cabo.

Com a opcional Connectivity Box que permite a carga indutiva através dos protocolos Qi, pode ter sempre o smartphohe com bateria.

A Unidade de Conetividade Online com um cartão SIM embutido significa que o Leon está sempre ligado com o mundo digital e, no futuro, poderá oferecer o aceço às aplicações presentes no sistema, podendo ser atualizadas a qualquer momento.

O cartão eSIM embutido alarga o obrigatório serviço eCall: não é apenas a possibilidade de fazer uma chamada de emergência (manual ou automática) mas também a capacidade de transferir informação importante para os serviços de emergência como a posição da viatura, o tipo de motor, a cor ou o número de passageiros, tornando mais fácil a prestação de socorro.

Em acréscimo, a conectividade online através do eSIM embutido permite a utilização de informação em tempo real a partir da nuvem, adicionando uma dimensão adicional ao sistema de navegação. Por exemplo, a informação online do tráfego, posição de estacionamento ou de estações de serviço, bem como dos seus horários de funcionamento, disponibilidade ou preços atualizados. E para aqueles que não quiserem ficar limitados às habituais estações de rádio, o sistema de radio online, permite aos utilizadores ouvirem qualquer estação de rádio que queiram, até mesmo de países diferentes.

A aplicação Seat Connect pode ser descarregada para o seu dispositivo dando controlo remoto a uma série de funções que ajudarão a maximizar a diversão do condutor e a melhorar a segurança: computador de bordo, local de estacionamento, estado da viatura, incluindo portas e luzes, definição de alertas de velocidade para que seja avisado no caso de alguém ao volante do seu veículo conduzir demasiado depressa, alertas antifurto, abertura e fecho de portas com o serviço de abertura e fecho à distância, ou até na ativação remota da buzina e dos indicadores de mudança de direção de forma a encontrar o carro mais facilmente.

O Leon é o automóvel mais seguro alguma vez desenvolvido pela Seat, integra um conjunto completamente novo de sofisticados sistemas de assistência à condução (ADAS): Dynamic Chassis Control (DCC), o preditivo Adaptive Cruise Control (ACC), Emergency Assist 3.0, Travel Assist e Side e Exit Assist, que, em conjunto, conseguem proteger o veículo e os ocupantes durante a condução ou mesmo com o veículo parado. Graças ao DCC Dynamic Chassis Control, o amortecimento e o comportamento do veículo podem ser alterados dependendo das condições e das exigências do condutor, tornando o carro mais confortável.

Outra novidade no âmbito da segurança do Leon reside no Exit Warning – aviso de saída. Quando estacionado e em caso de abertura de uma porta, o veículo produzirá um sinal de aviso no caso de detetar a aproximação de veículos – poderão ser outros veículos se parado na berma, ou ciclistas ou peões quando estacionado junto ao passeio. O Seat Leon tem uma garantia de 2+2 anos ou 80 mil quilómetros (3 anos pintura e 12 anos corrosão) e intervalos de manutenção a cada 30 mil quilómetros ou 2 anos, o que surgir primeiro.