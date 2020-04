O X1 é um modelo crucial para a BMW e por isso a renovação da atual geração tem de ser um tiro certeiro. Os nossos camaradas do L’Automobile Magazine entendem que o carro será assim.

Com lançamento previsto para o final de 2021, o X1 é decisivo para a BMW. Isso fica evidente no facto do X1 ter sido renovado muito antes do Série 1, logo em 2015, passando logo nessa altura para tração dianteira. Essa foi uma renovação decisiva para colmatar as muitas lacunas que o X1 tinha na sua primeira geração. O salto foi tão grande e certeiro que o X1 ultrapassou o Série 3 como o carro mais vendido da BMW.

A renovação experimentada o ano passado foi necessário por estar a meio do ciclo de vida, mas a BMW já estava a preparar a sucessão com uma nova geração que deverá ser revelada no próximo ano no Salão de…Munique.

Como sucede em todos os novos BMW, as narinas do X1 serão muito maiores (sim, a grelha deixou de ser o duplo rim para parecerem mais umas narinas), felizmente sem o exagero do novo Série 4. A plataforma continuará a ser a UKL, revista, e manterá as dimensões muito semelhantes ao atual modelo. Naturalmente que o X1 receberá mecânicas híbridas, sejam elas suaves ou Plug In. A grande novidade é que a BMW oferecerá na gama uma variante totalmente elétrica do X1.

O interior será renovado, à imagem do novo Série 1, mantendo-se o banco traseiro deslizante, sendo, assim, possível escolher entre mais espaço para as pernas ou mais espaço para a bagagem. O X1 receberá, assim, nova geração mas sem grandes revoluções.