Sabia que a VW já oferecia modelos elétricos nos anos 70 do século passado? Com o e-Crafter, a VW está presente no segmento dos comerciais elétricos, mas sabia que isso não é uma novidade absoluta?





A gama de comerciais elétricos irá prolongar-se com o ID. Buzz e o ID.Cargo, a lançar em 2022, mas isso não é uma estreia para a casa de Wolfsburg. Nos anos 70 do século passado, a Volkswagen ofereceu uma pequena gama de comerciais elétricos com base no “pão de forma”.

Foi em 1972 que a divisão especial baseada em Wolfsburg apresentou o protótipo de uma “pickup” elétrica, rapidamente chegando a uma versão de produção em série. O modelo era oferecido como minibus ou carrinha de distribuição. Um dos participantes do ensaio geral do modelo foi a cidade de Berlim, que comprou sete unidades, incluindo este T2 que está nas imagens, feito em 1972 e licenciado em abril de 1978 para o serviço de transportes locais.

O modelo pesava 2170 kgs, dos quais 880 kgs eram de baterias com uma capacidade de 21,1 kWh, o suficiente para uma autonomia de 85 km. O carro usava um pequeno motor elétrico da Bosch com 22 CV em contínuo e 44 CV em determinadas situações, com um binário de 160 Nm. A velocidade máxima era de 75 km/h.

Para recarregar as baterias, a VW instalou uma estação de troca de baterias em Tiergarten em colaboração com a Rhenish-Westphalian Eletricity e com a General Electric Street Vehicles. A troca das baterias sem carga por baterias frescas era concluída em apenas 5 minutos.

A alternativa seria recarregar as baterias num carregador da Varta, utilizando uma interface colocado a bordo do veículo. Olhando para um automóvel nascido nos anos 70, a tecnologia embarcada era impressionante, até porque havia um sistema de recuperação de energia.