Lembram-se do famoso Abarth 1000 Corsa de 1966? Foi o primeiro protótipo com um “spoiler” em resina! Este é o primeiro Abarth dos tempos modernos com um spoiler regulável.

Carlo Abarth tinha um conceito de performance que ia muito além da busca da potência pura, da velocidade máxima e da aceleração. O seu pensamento centrava-se na performance global e na pesquisa e no desenvolvimento de soluções técnicas inovadoras com vista a melhorar a aerodinâmica, logo, a aderência à estrada e a eficácia de travagem.

Ora, para o novo Abarth 695 70º Aniversario, modelo que celebra o 70º aniversário da Abarth, a casa italiana quis criar algo que recordasse o passado da Abarth e da época em que a marca do escorpião colaborou com a Lancia. Assim, criou um “spoiler” traseiro semelhante ao do Lancia Delta Integrale dos anos 80.

Fruto do trabalho realizado pelos engenheiros da Abarth no túnel de vento da FCA em Orbassano, perto de Turim, e no circuito de Vallelunga, nas proximidades de Roma, o “Spoiler ad Assetto Variabile” melhora a aerodinâmica e, logo, aumenta a aderência ao solo em percursos mistos rápidos e a estabilidade a altas velocidades. Ou seja, a ideia de Carlo Abarth.

Tal como na competição, o “spoiler” montado no Abarth 695 70° Anniversario também pode ser regulado manualmente em 12 posições, com um grau de inclinação entre 0° e 60°. No intuito de oferecer máxima flexibilidade, é dada aos condutores a opção de regularem ospoilerem função do percurso que estão prestes a enfrentar e de o posicionarem conforme desejarem, independentemente da performance.

Na inclinação máxima (60°), à velocidade de 200 km/h, ospoilerfaz subir a carga aerodinâmica até 42 kg. Na “Curva Roma” do circuito de Vallelunga, o “Spoiler ad Assetto Variabile” consegue reduzir as correções da direção em quase 40%, possibilitando uma condução “mais limpa” e mais eficiente e dando ao condutor maior confiança para desafiar os limites. A otimização da aerodinâmica também beneficia a acústica.

“Foi com esse mesmo espírito que produzimos oSpoiler ad Assetto Variabile, estreado há alguns meses na edição limitada Abarth 695 70° Anniversario,” afirmouLuca Napolitano, responsável das marcas Fiat e Abarth na Europa.“É umadas melhores e mais icónicas soluções aerodinâmicas para uma viatura de estrada, desenvolvida com base na filosofia do nosso fundador, que estudou a aerodinâmica nas pistas e nas estradas de todos os dias.Podemos encontrar o expoente máximo da aplicação da aerodinâmica no famoso e multipremiado “torpedo prateado” Abarth 1000 Bialbero RecordPininfarina, de 1960, que quebrou inúmeros recordes de velocidade e, mais tarde, em 1966, no igualmente célebreAbarth 1000 Corsa, um dos primeiros automóveis do mundo a ostentar um spoiler de resina.”