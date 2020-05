Claro que disse logo “uma, evidentemente, para o rádio, daquelas tipo barbatana de tubarão!” Pois é… está redondamente errado! Cada um dos novos Leon tem… 16 antenas!

Pois é, há muito mais antenas do que poderia imaginare afetam sistemas tão importantes como a segurança ou a conectividade. Embora passem completamente despercebidas, são essenciais nos automóveis de hoje e sê-lo-ão ainda mais nos automóveis de amanhã.

Segundo Mareike Gross, diretora de sistema elétricos e cibernética da Seat, “as antenas são o meio de comunicação entre os ocupantes do veículo e o mundo exterior.” São estruturas metálicas que transformam a energia elétrica em ondas eletromagnéticas, atuando como elementos de recetores como emissores.

Para se perceber a complicação, apenas para sintonizar as estações de rádio AM, FM e rádio digital DAB, são necessárias várias antenas! Mas no veículo também há outras antenas com funções diferentes.

As antenas telefónicas 4G são para os serviços de conectividade, alguns assistentes de segurança, como a chamada de emergência e para melhorar a cobertura móvel da internet dos passageiros. Existem as antenas de navegação e posicionamento do veículo (GPS) e Bluetooth e WiFi, enquanto outras são para gerir o acesso ao veículo ou mesmo para ligar o aquecimento à distância.

O número de antenas depende de cada veículo, embora atualmente nenhum tenha menos de 10. O primeiro automóvel da Seat, totalmente conectado, a quarta geração do Leon, tem 16.

O tejadilho é o melhor local para as montar, porque está no topo do veículo, permitindo um maior alcance em todas as direções. É por isso que na antena de barbatanas de tubarão, que substitui eletronicamente as longas varas que lá estavam antigamente estão integradas até quatro funções: GPS, 4G, WiFi e controlo remoto do aquecimento. Mas isso não é suficiente. “O número de antenas que temos de colocar obriga-nos a procurar outros locais e qualquer elemento não metálico é uma possibilidade, desde a estrutura da linha da janela térmica traseira até ao para-choques e puxadores das portas”, salienta César de Marco, responsável pelas antenas da Seat.

Estas são as 16 antenas do novo SEAT Leon

5 Antenas de radiodifusão: analógicas (AM/FM) e digitais (DAB)

1 Antena barbatana de tubarão:

Navegação e posicionamento (GPS)

WIFI e Bluetooth

Telefonia 4G

Controlo remoto do aquecimento

3 Antenas 4G:

Para serviços conectados

Funções de segurança (chamadas de emergência)

Melhorar a cobertura telefónica móvel dos ocupantes

2 Antenas de Bluetooth e Wifi

Ligação do sistema de informação e entretenimento do veículo com os telemóveis dos utilizadores

Permite as funções mãos livres, “Full Link” e “WiFi Hotspot”

5 Antenas de gestão dos métodos de acesso ao veículo