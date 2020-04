Sabe quando é que a Seat começou a pensar em ter um SUV na sua gama? As experiências começaram há... 30 anos! motores AutoMais motores/sabe-quando-e-que-a-seat-comecou-a-pensar-em-_5e8b0c10b0d677194ca8ae36





Foi há quatro anos que a Seat colocou o pé no segmento dos SUV e acabou por tirar muito partido dessa iniciativa com três modelos (Arona, Ateca e Tarraco) que hoje valem grande parte das vendas da casa espanhola. Mas as experiências começaram há… 30 anos!

Tudo começou em 1991 com a revelação do Marbella Playa Concept no Salão de Frankfurt. A base era a do Marbella e esta “pick-up” acabou por oferecer uma renovação do estilo do modelo, estando equipado com um motor de 40 CV.

A casa de Martorell só regressou ao assunto em 2000 quando celebrou o 25º aniversário do Centro Técnico, lançando o Salsa Emotion. Era um coupé de três portas equipado com um motor de 250 CV extraídos de um V6 com 2.8 litros, tinha uma exagerada altura ao solo (310 mm) para lhe conferir o tal aspeto SUV. Tinha três modos de condução no sistema “Multi Driving Concept”: Off Road, Sport e Street.

Depois de nove anos sem pegar no assunto, o Salsa Emotion serviu para revelar o estilo do Leon e do Altea (e do controverso Toledo) e não para um SUV. Sete anos depois, a casa espanhola lançou o Tribu.

O modelo apareceu no Salão de Genebra de 2007, tinha uma carroçaria de três portas, uma generosa altura ao solo e um aspeto claramente inspirado nos SUV que já existiam, nomeadamente, com as cavas das rodas musculadas e uma traseira curta. O Tribu foi desenhado por Luc Donckerwolke, o mesmo homem que desenhou os Fabia e Octavia da Skoda, o Diablo da Lamborghini e o Bentley EXP 10 Speed 6 Concept. O Tribu tinha como plataforma a mesma usada pelo Golf da quinta geração e estava apontado à produção em série. Porém, a crise de 2008 explodiu e o Tribu foi atirado para a prateleira.

Passada a crise, a Seat revisitou o assunto e em 2011 surgiu o IBX, o carro que funcionou como a antevisão do Ateca que foi lançado em 2016. Desenhado por Luc Donckerwolke, exibia dimensões abaixo do VW Tiguan e tinha uma motorização híbrida. Quatro anos depois, a Seat apresentava o 20V20 Concept, modelo que afinava o estilo e mostrava como seria o Ateca. Surgiu no Salão de Genebra de 2015 e tinha como base a plataforma MQB, tendo 4.660 mm de comprimento, ou sejam tinha mais 30 cm do que o Ateca que chegou á produção.

Antes destes modelos que serviram o propósito de lançar o primeiro SUV da casa espanhola, o Ateca, a Seat pavimentou o caminho até á atual gama SUV com protótipos como o Altea Freetrack (ou Ginebra 07) de 2007 e o Leon Cross Sport de 2015.