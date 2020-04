Sabe quais são os 5 carros de produção em série mais velozes do Mundo? Já deve estar a fazer contas a pensar em quanto Ferrari, Porsche ou Lamborghini estão nesta lista, mas pode arrumar o lápis e o papel, pois está a olhar para o lado errado da estrada. Neste clube, 320 km/h é cifra para meninos... motores AutoMais motores/sabe-quais-sao-os-5-carros-de-producao-em_5e96e9a18bb48c6c8f3edfee





Podemos sempre perguntar para que ter um carro que anda mais que 320 km/h. Aliás, podemos perguntar porque os carros andam mais que 120 km/h, o limite legal, pelo menos em Portugal. Seria uma bela discussão, mas não temos tempo e a divisão na comunidade é enorme. Mas passa sempre um bocadinho pela vaidade de cada um. “Já viste o meu carro? Chega aos 300!” ao que o outro dirá, “pfff, o meu chega aos 320!”.

Enfim, discussões de café que agora passaram a ser virtuais, porque o café está fora de moda e o SARS Cov-2 não deixa, pois fechou tudo. Valem o que valem e significam tanto como ter um relógio que vai até aos 500 metros de profundidade: nunca o iremos comprovar, mas fica bem na hora do complexo do pavão. Não sabe o que é? Já olhou para um pavão? Qual é a parte mais bonita? Serão as penas da cauda, mas se olhar para as patas, são feias que metem medo.

Seja como for, arranque os posters da sua “cave man” ou da sua garagem, pois neste clube não há Porsche, um Ferrari ou um Lambo. Não chegam aos calcanhares destes verdadeiros mísseis!

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 488 km/h

A Bugatti recuperou o título de carro de série mais veloz do mundo com esta edição especial de 30 carros (tal como o Veyron Super Sport na sua época) que foi construída para superar as 300 milhas por hora, qualquer coisa como 480 km/h. Na pista alemã de Ehra-Lessien e com Andy Wallace ao volante, o carro superior o objetivo e chegou aos 488 km/h. O carro tem a caixa alongada e alguns retoques aerodinâmicos, além de novos amortecedores, específicos para o carro chegar ao recorde.

Koenigsegg Agera RS – 445 km/h

Este carro, emprestado por um cliente, permitiu à Koenigsegg roubar o cetro do Bugatti Veyron, até que o Chiron Super Sport recolocou tudo na mesma. O Agera RS tem, ainda, o recorde de velocidade numa estrada pública, recorde que era da Mercedes desde 1938 com um modificado W125 Grand Prix. Conseguiu, na época numa auto estrada alemã, 460 km/h! Sem modificações, apenas com o dono do carro à beira de um ataque de nervos e as suas capacidades (motor híbrido com 1400 CV) a reduzirem-se velozmente.

Hennessey Venom GT – 433 km/h

A Hennessy Performance Engineering e o seu patrão adoram velocidade e as criações da marca vão sempre no sentido de aumentar a potencia e as performances. O Venon GT parte de uma humilde base do Lotus Exige e carregou-o de potência e aligeirou-o de peso. Chegou aos 433 km/h, mas o recorde não foi homologado pelo Guiness Book of Records porque a NASA não deixou que o carro fizesse a segunda passagem no sentido contrário, falhando, assim, a chancela oficial. Mas a velocidade foi bem real!

Bugatti Veyron Super Sport – 428 km/h

Depois dos americanos da SSC terem roubado o lugar de carro de série mais rápido do mundo, a Bugatti ficou ferida nos seus sentimentos. Sabe-se que a inveja e a ira são sentimentos malignos e por isso, a Bugatti voltou aos estiradores e criou a versão Super Sport para recuperar os louros perdidos. Nascia, assi, o Veyron Super Sport com 1200 CV e uma aerodinâmica renovada que, colocado em pista, levou Pierre Henri Raphanel, piloto de testes da Bugatti, a tocar os 428 km/h, recuperando o recorde na pista da Volkswagen de Ehra-Lessien. Acabaria o Veyron por dar lugar ao Chiron e perder o trono para outro americano.

SSC Ultimate Aero TT – 410 km/h

A Shelby Supercars decidiu “chatear” os europeus e com o SSC Ultimate Aero, colocaram em pista um carro equipado com músculo norte americano, um V8 com 1200 CV. Em setembro de 2007, levaram o carro para uma estrada fechada ao público nos arredores de Washington e, pumba! roubaram o recorde de velocidade ao Bugatti Veyron.