As vendas em 2019 conheceram um ligeiro recuo e se olharmos para os 30 maiores mercados mundiais, há mesmo algumas surpresas, já em outros, “business as usual”. Todos os dados são da Jato Dynamics.

Estados Unidos da América – Ford F150 (896.526 unidades)

Aqui não há nenhuma surpresa e apesar de um recuo de 1,4% nas vendas face a 2018, a Ford F-150 domina o mercado norte americano. Sabem há quanto tempo? São 38 anos seguidos a ser o veículo automóvel mais vendido nos EUA e já ocupou essa posição por 43 vezes! Curiosamente, se a F-150 perdeu vendas, a Ranger (36,5%) ganhou.

China – Toyota Corolla (573.357 unidades)

Dentre os mais de 21 milhões de carros vendidos na China em 2019, o mais vendido foi o Toyota Corolla com 573.357 carros comercializados, um crescimento de 19%. E isto lutando contra as vedetas do mercado, os SUV! A Toyota é a terceira marca mais vendida na China e o Corolla, com o resultado chinês, reforçou a sua posição de automóvel mais vendido no Mundo, com 50 milhões de unidades, de todas as gerações, já comercializadas.

Japão – Honda N-Box (253.500 unidades)

Surpreendentemente, o carro mais vendido no Japão, depois do Nisan Note em 2017 e do Toyota Prius em 2018, eis que a caixinha da Honda, o N-Box, superou tudo e todos com 253.500 unidades vendidas em 2019. Este “kei car” que tem um motor de 658 c,c, e 57 CV, o N-Box esmagou os rivais. O carro aumentou 5% as vendas num mercado que deprimiu 1,5% para 5,2 milhões de unidades. O mercado japonês é dominado pelas marcas locais com 20 modelos nos 20 primeiros lugares dos mais vendidos.

Brasil – Chevrolet Onix (241.223 unidades)

Este carro foi instrumental para que o Brasil ultrapassasse a India e alcança-se o lugar de quarto maior mercado do mundo. Com um em cada 12 carros vendidos a ser um Chevrolet Onix voltou a liderar o mercado brasileiro, com mais 30 mil unidades em 2019.

India – Suzuki Alto (208.087 unidades)

Apesar de 2019 ter sido muito complicado em termos de vendas, o Suzuki Alto continuou a ser o carro mais vendido, com a Suzuki a colocar cinco carros no top 5 dos mais vendidos naquele país.

Alemanha – Volkswagen Golf (173.784 unidades)

Depois de uma queda de 17 mil unidades em 2018, o Golf recuperou em 2019 e manteve a liderança do mercado alemão. E mais felizes devem ter ficado os responsáveis da VW, já que o Tiguan passou a ser o SUV mais vendido na Europa e foi o segundo carro mais procurado pelos alemães em 2019.

Tailândia – Toyota Hilux (165.452 unidades)

O sétimo maior mercado mundial imita o mercado norte americano, embora as razões sejam outras: o modelo mais vendido é o Toyota Hilux, uma pick-up, sendo seguido pelo Isuzu D-Max. O Hilux vendeu mais 10% que em 2018. O terceiro carro mais vendido… é uma pick-up, o Ford Ranger. Seguiram-se o Mazda 2 e o Toyota Yaris.

França – Renault Clio (154.220 unidades)

No oitavo mercado mundial, há uma situação sui generis: o Peugeot 208 é o carro mais vendido, mas como o nome Clio é aplicado a uma ampla gama de produtos (estando à venda a 4ª e a 5ª gerações ao mesmo tempo), é a Renault quem fica com os louros de ter o modelo mais vendido em França e por ampla margem. O crescimento nas vendas face a 2018 foi de 2%.

Itália – Fiat Panda (142.784 unidades)

Os italianos são acérrimos defensores dos produtos feito “em casa” e isso explica porque se vendem quase 50 mil Lancia Ypsilon (modelo que só existe em Itália) e o Fiat Panda é o carro mais vendido naquele mercado. E o mais curioso é que o Panda aumentou vendas face a 2018, nada menos que 10%.

Rússia – Lada Granta (137.217 unidades)

Com um aumento de vendas de 27% face a 2018, o Lada Granta foi o dominador do mercado russo, bem na frente do Lada Vesta. A marca russa aumentou a sua quota de mercado na Rússia vendendo em 2019 um total de 362.356 unidades. A Lada é propriedade da Renault.