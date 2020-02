Sabe porque razão é que o seu para brisas tem uma área com pontinhos negros? Certamente que já se perguntou para que raio é que existe no para brisas uma zona polvilhada por pontinhos negros, por vezes até nas janelas laterais. Ainda não sabe o que é? O AUTOMAIS explica. motores AutoMais motores/sabe-porque-razao-e-que-o-seu-para-brisas-tem_5e5955d3c8176b129c7d6de8





Os pequenos pontos que saltam da zona negra o para brisas chamam-se “frit” e são um componente fundamental do para brisas. O “Frit” é, na essência, uma tinta cerâmica fundida com o vidro através de aquecimento e oferecer uma superfície aderente que mantém o para brisas no seu lugar.

Por outro lado, a faixa preta de onde “saltam” estes pontos, serve para esconder o vedante, pois seria horrível deixar o vidro mostrar a cola e o vedante. Fica o vedante protegido dos raios UV, pois é um material sensível a essa exposição.

Os pontos negros servem um duplo propósito: como os para brisas são “cozidos” em forno juntamente com estes “frit” e o vidro aquece mais depressa que a tinta cerâmica dos “frit”, um conjunto de pontos padronizados pode ajudar a espalhar a temperatura de uma forma mais consistente e, sobretudo, “cozendo” o vidro sem o distorcer.

Finalmente, a zona adicional de pontos negros, acaba por oferecer uma zona que bloqueia o sol onde as palas não chegam.