Rolls Royce revela Dawn Silver Bullet roadster de dois lugares Inspirado pelos roadsters dos anos 20 do século passado, este muito especial Dawn terá apenas dois lugares e só serão feitas 50 unidades. motores AutoMais motores/rolls-royce-revela-dawn-silver-bullet_5e6b67c98ca77d1967974275





Inspirado pelos roadsters dos anos 20 do século passado, este muito especial Dawn terá apenas dois lugares e só serão feitas 50 unidades.

O carro chama-se Dawn Silver Bullet, retira o banco traseiro com uma cobertura em titânio. O painel de instrumentos é feito em carbono e muito couro. A cor cinza prata é comum a todo o carro, lembrando outras versões especiais como o Silver Dawn, Silver King, Silver Silence e Silver Spectre.

A consola central é inspirada pelos blusões de cabedal, visto como um acessório de moda rebelde. O Silver Bullet manterá o motor V12 turbo com 6,6 litros que debita 570 CV e chega dos 0-100 km/h em 5 segundos, tocando os 250 km/h. As primeiras unidades devem ser entregues no verão, sendo certo que o preço do Dawn Silver Bullet será bem superior ao do Dawn “normal”.