A SIVA, importadora das marcas Bentley e Lamborghini, elegeu como diretor geral dessas marcas, Ricardo Leal da Silva.

Após anos de experiência nos departamentos de vendas e marketing, Ricardo Leal da Silva passa a ser o diretor das marcas de luxo da SIVA. Formado em gestão de empresas, começou por desempenhar funções no retalho da Volkswagen, tendo ocupado uma posição na equipa comercial da Expocar, a organização de retalho da SIVA, em 2008.

Passou pela Expocar Loures, Lisboa e Cascais, tendo assumido a direção desta última concessão com responsabilidades na área do após venda e qualidade. Desde 2017 que estava como responsável pelo marketing da Audi em Portugal, com foco na gestão de produto, preços e publicidade. Passa a ser, agora, o diretor geral das marcas Bentley e Lamborghini para Portugal.