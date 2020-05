O tempo “engordou” o 911 e a verdade é que chegou a um ponto em que está obeso em demasia e o sonho é regressar ao passado.

Em conversa com ao sítio GoAuto.com.au, Frank-Steffen Walliser, o responsável produto dos 718 Bosxter e Cayman e do 911, referiu que adoraria ver um 911 mais pequeno. Além disso deixou claro que o 911 poderia ser mais desportivo do que o modelo atual.

“Poderíamos fazer o 992 mais desportivo globalmente, mas não me posso queixar do novo 911” referiu Walliser, acrescentando que “se tivesse um desejo seria, certamente, fazê-lo mais pequeno. Mas isto não passa de um desejo!”

Um desejo que não vai passar disso mesmo, pois um 911 mais pequeno iria “calcar” o 718 Cayman e Boxster e, depois, os clientes do 911 gostam da sua versatilidade e do facto de ser cada vez mais um GT e menos um desportivo incapaz de ser conduzido.

Sobre o futuro, Walliser referiu que com a implementação da norma Euro7 em 2026, a maioria dos construtores vai aumentar a cilindrada dos motores e a tendência do “downsizing” vai acabar. Por isso, o futuro do Boxer de seis cilindros do 911 tem o futuro assegurado. Porém, como Walliser referiu “que a mudança para o Euro7 levará toda a gente a subir dos 4 cilindros para os 6 e dos 6 para os 8, muito provavelmente, o que obrigará a Porsche a fazer um novo motor para o 911 que não será nada fácil. Mas na Porsche nunca desistimos!”