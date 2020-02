Renovado Mercedes SL está quase pronto e poderá ser assim Mais dinâmico, estilo mais próximos dos irmãos mais plebeus e chassis partilhado com o AMG GT, são estas as traves mestras do novo SL a lançar em 2021. motores AutoMais motores/renovado-mercedes-sl-esta-quase-pronto-e_5e39a3435002c3127d3d8c36





A foto é uma interpretação dos nossos camaradas da revista “L’Automobile Magazine” e mostram um SL renovado com uma frente de faróis rasgados com a grelha Panamericana dos modelos AMG. Detalhe: a capota rígida retrátil desaparece em favor de uma tradicional capota em lona. O peso diminui consideravelmente e a complexidade também.

O SL foi-se aburguesando ao longo dos anos e isso acabou por ir diminuindo a sua capacidade de sedução, com as vendas a despenharem-se na indiferença dos clientes de topo, mais interessados em outro tipo de carro. A Mercedes arrepiou caminho e se é verdade que podia ter colocado o SL na guilhotina – tinha razões para isso face ao declínio de apetite por descapotáveis e a tendência atual de defesa do ambiente – decidiu oferecer-lhe nova geração, desta feita fazendo jus ao nome que carrega (Sport Leicht ou desportivo e leve) despojando-se do peso a mais e da complicação de algumas soluções.

O desenvolvimento feito pela AMG assegura que a parte desportiva da equação será bem resolvida, até porque o carro manterá a configuração 2+2, mas com o chassis do AMG GT. Logo, terá as quatro rodas nos quatro cantos do carro, uma traseira curta (impossível de fazer com a capota rígida retrátil) e um longo capô. O luxo e o requinte não vão poder fazer jus à segunda parte da equação do SL original, e a leveza será relativa.